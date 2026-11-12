به گزارش خبر گزاری مهر ، غلامرضا الهی‌سرشت روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از دانش‌آموزان شهرستان ایجرود، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی اظهار کرد: با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش می‌کنیم ضریب هوشمندسازی مدارس شهرستان را به ۸۰ درصد برسانیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی افزود: از ابتدای فعالیت در شهرستان ایجرود، با همکاری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش، افزایش سرانه‌های آموزشی و توسعه زیرساخت‌های تحصیلی شده و این موضوع در اولویت برنامه‌های شهرستان قرار گرفته است.

فرماندار ایجرود از بهره‌برداری قریب‌الوقوع دو مدرسه در شهرستان خبر داد و گفت: همچنین عملیات اجرایی یک مدرسه دخترانه فنی و حرفه‌ای به‌زودی آغاز می‌شود. علاوه بر این، با مشارکت مردم و مدیران آموزش و پرورش، ۱۱ زمین چمن مصنوعی ویژه مدارس احداث شده و تعدادی پروژه دیگر نیز در دست اجراست.

الهی‌سرشت با اشاره به اقدامات عمرانی و تجهیزاتی در مدارس شهرستان تصریح کرد: طی سال جاری، محوطه ۱۵ مدرسه زیباسازی و آسفالت شده و تجهیزات ورزشی این مدارس نیز تقویت شده است.

وی راه‌اندازی هنرستان فنی و حرفه‌ای ویژه دختران را گامی مهم در توسعه آموزش‌های مهارتی دانست و افزود: با آغاز ساخت این مدرسه، فصل تازه‌ای در گسترش رشته‌های کاربردی و متناسب با نیاز بازار کار در شهرستان ایجرود رقم خواهد خورد.

فرماندار ایجرود همچنین با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در آینده کشور اظهار کرد: مدرسه، سنگر امروز دانش‌آموزان برای ساختن آینده ایران است. همان‌گونه که رزمندگان در سنگرهای دفاع از کشور برای حفظ امنیت و عزت ایران تلاش کردند، دانش‌آموزان نیز باید با تلاش، مسئولیت‌پذیری و کسب علم و دانش، مسیر پیشرفت و آبادانی کشور را هموار کنند.

الهی‌سرشت در پاسخ به مطالبات و انتقادات دانش‌آموزان درباره کمبود امکانات مربوط به اوقات فراغت، نبود فضای مناسب کتابخانه‌ای، کمبود منابع مطالعاتی و ضرورت افزایش نشاط و سرگرمی در مدارس گفت: تلاش خواهیم کرد این کمبودها برطرف شود؛ چراکه غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و باید از سوی مدیران آموزش و پرورش و مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با انتقاد از نبود انسجام و هماهنگی کافی در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای ساماندهی اوقات فراغت دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید با همکاری ادارات ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه‌های عمومی، فنی و حرفه‌ای و شهرداری‌ها، برنامه‌ای جامع و مدون برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان تدوین و اجرا کند.

فرماندار ایجرود تأمین کتاب‌های مورد نیاز دانش‌آموزان برای آمادگی کنکور را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و تأکید کرد: همچنین باید برنامه‌هایی نوآورانه و به دور از روش‌های کلیشه‌ای برای هدایت تحصیلی، انتخاب رشته و آشنایی دانش‌آموزان با مسیرهای شغلی متناسب با استعدادها و نیازهای بازار کار طراحی و اجرا شود.