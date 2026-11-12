حجت‌الاسلام محمداسحاق پاروکار در گفتگو با خبرنگار مهر از تصمیم بانوان شهرستان چناران برای تأسیس نخستین هیئت مذهبی ویژه بانوان با عنوان هیئت الزهرا خبر داد و اظهار کرد: بانوان چنارانی با هدف زنده نگهداشتن فرهنگ عزاداری، ترویج شعائر دینی و اعلام همبستگی در مسیر خونخواهی امام شهید، تشکیل نخستین هیئت بانوان شهرستان را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران با اشاره به شکل‌گیری این حرکت مذهبی و فرهنگی بیان کرد: در همین راستا، بانوان شهرستان تصمیم گرفته‌اند نخستین هیئت اختصاصی بانوان چناران را با نام هیئت الزهرا در حسینیه مسجد صاحب‌الزمان (عج) در روز پنجشنبه تأسیس کنند و نخستین برنامه رسمی این هیئت، روز جمعه با برگزاری دسته‌روی و مراسم عزاداری برگزار خواهد شد.

وی افزود: عزاداران از محل اجتماع به سمت مصلی در روز جمعه حرکت می‌کنند تا در سوگ شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و در راستای اعلام خونخواهی امام شهید، ارادت و همراهی خود را به نمایش بگذارند.