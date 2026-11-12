به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا براتی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف یک محموله احشام قاچاق در جریان گشت‌زنی مأموران انتظامی در محورهای مواصلاتی استان قم خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی طغرود در حین انجام مأموریت و گشت‌زنی در مسیرهای ارتباطی استان، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و با توجه به ضرورت بررسی وضعیت محموله، دستور توقف خودرو را صادر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم افزود: پس از متوقف کردن کامیون و انجام بازرسی از بخش بار آن، ۵۰ رأس احشام که فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل و جابه‌جایی بودند، شناسایی و کشف شدند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این عملیات ادامه داد: در پی کشف این محموله، یک نفر به‌عنوان متهم شناسایی و دستگیر شد.

ارزش محموله ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد

براتی با تشریح ابعاد اقتصادی این پرونده بیان کرد: بر اساس ارزیابی صورت‌گرفته از سوی کارشناسان، ارزش تقریبی احشام کشف‌شده بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.