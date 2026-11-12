به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با حضور در منزل شهید سردار داوود شیخیان، از فرماندهان برجسته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که صبح امروز پنج شنبه، همزمان با هفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد، محمد مخبر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سردار داوود شیخیان، بر نقش فرماندهان متخصص و دانش‌پایه در ارتقای قدرت دفاعی کشور تأکید کرد و مجاهدت‌های آنان را جلوه‌ای از خودباوری، ابتکار و تعهد به صیانت از امنیت و استقلال ایران دانست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جایگاه راهبردی نیروی هوافضای سپاه در معادلات دفاعی کشور، بر اهمیت اتکا به دانش بومی و ظرفیت متخصصان داخلی تأکید کرد و نقش فرماندهانی همچون شهید شیخیان را در تبدیل دانش فنی به توانمندی عملیاتی و تقویت بازدارندگی دفاعی کشور برجسته دانست .

وی خاطر نشان کرد: قائد شهید امت مجدانه و با حساسیت بالا پیشرفت ها و تحول های هوافضا را پیگیری می کردند و رشد های عظیم انجام شده در این مسیر مرهون هدایت ها و راهبردهای ابلاغی ایشان بوده است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری افزود: آنچه فرماندهان عالی کشور درباره این شهید بزرگوار با بنده در میان گذاشتند این بود که شهید شیخیان سال‌ها در حوزه تخصصی رادار و سامانه‌های پدافندی فعالیت کرد و دانش مهندسی خود را در مسیر توسعه قابلیت‌های دفاع هوایی کشور به کار گرفت. وی با بهره‌گیری از تجربه تخصصی و شناخت میدانی، در طراحی و توسعه ظرفیت‌های نوین پدافندی نقش‌آفرینی کرد و برای افزایش تحرک، انعطاف‌پذیری و کارآمدی سامانه‌های دفاعی کشور تلاش کرد.

مخبر افزود: این فرمانده شهید همچنین با نگاه ابتکاری به تهدیدات نوظهور، طرح‌ها و ایده‌هایی را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در توسعه توان موشکی و پدافندی دنبال کرد. نقش‌آفرینی در حوزه مقابله با تهدیدات هوایی پیشرفته و مشارکت در ارتقای توان دفاعی کشور، بخشی از کارنامه تخصصی و عملیاتی او را تشکیل می‌دهد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری همچنین با تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهید سردار داوود شیخیان، تکریم خانواده‌های معظم شهدا را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های آنان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ یاد و نام شهیدان و انتقال میراث علمی، تخصصی و عملیاتی آنان به نسل‌های آینده، از الزامات استمرار مسیر پیشرفت و اقتدار دفاعی کشور است و خانواده‌های معظم شهدا نیز با صبر و استقامت خود، در پاسداشت این میراث ارزشمند نقش ماندگاری دارند.

گفتنی است، شهید شیخیان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم سفاک صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران به همراه سرداران رشید سپاه، حاجی زاده و محمود باقری به شهادت رسید و نام خود را در شمار فرماندهانی ثبت کرد که دانش، تجربه و مسئولیت فرماندهی را در مسیر دفاع از میهن به میدان آوردند.

در پایان این دیدار، دکتر محمد مخبر با تجلیل از مقام شامخ شهید سردار داوود شیخیان، از ایثار و فداکاری این شهید والامقام و صبر و پایداری خانواده وی قدردانی کرد.