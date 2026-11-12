سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت ۲۰ رأس گوسفند و ۲۰ رأس گوساله به ارزش ۸۰ میلیارد ریال، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی محل‌های وقوع سرقت و انجام اقدامات علمی و تخصصی، سرانجام رد پای پنج سارق سابقه‌دار را در این سرقت‌ها شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر ادامه داد: مأموران با رصد هوشمندانه، مخفیگاه متهمان را شناسایی و پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی ضربتی هر پنج نفر را دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف پنج رأس گوساله مسروقه و توقیف یک دستگاه خودروی پژو و یک دستگاه وانت پیکان مورد استفاده در سرقت‌ها گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.