به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی سرقت یک باب مغازه موبایل فروشی، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و در تحقیقات فنی و تخصصی، مخفیگاه سارقان را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم را دستگیر و اقلام سرقتی شامل: ۱۲ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۲ دستگاه لپ تاپ و ۲ عدد پاوربانک را از مخفیگاه سارقان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب در پایان خاطرنشان کرد: موبایل ها و دیگر اقلام سرقتی به مالباخته تحویل و متهمان نیز با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.