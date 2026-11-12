به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان البرز از تداوم هوای سرد و یخبندان صبحگاهی در مناطق شمالی و ارتفاعات استان تا روزهای آینده خبر داد و نسبت به افزایش غبار محلی در شهرها و مناطق صنعتی هشدار داد.

بر اساس آخرین پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان البرز، الگوهای جوی از استقرار تدریجی شرایط پایدار در منطقه البرز مرکزی تا ابتدای هفته آینده حکایت دارد؛ شرایطی که با افزایش غبار محلی در برخی ساعات، به‌ویژه در شهرها و مناطق صنعتی همراه خواهد بود.

مطابق این پیش‌بینی، ماندگاری هوای سرد و یخبندان صبحگاهی، به‌ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات استان، طی روزهای آینده ادامه دارد و این وضعیت در چارچوب هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ و هشدار کشاورزی شماره یک مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس پیش‌بینی پنج‌روزه هواشناسی، آسمان استان البرز روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات صبح، مه‌آلودگی و یخبندان در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید دور از انتظار نیست.

روز جمعه ۲۲ آبان نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی و غبار محلی در برخی نقاط خواهد بود. روز شنبه ۲۳ آبان شرایط جوی مشابهی پیش‌بینی شده و در بعضی ساعات وزش باد و افزایش غبار محلی رخ می‌دهد.

طبق اعلام هواشناسی، روز یکشنبه ۲۴ آبان آسمان استان کمی تا نیمه‌ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی و غبار محلی خواهد بود و روز دوشنبه ۲۵ آبان نیز علاوه بر افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

دمای هوای کرج به ۱۸ درجه می‌رسد

بر اساس جدول پیش‌بینی دمایی، بیشینه دمای هوای کرج از ۱۴ درجه سانتی‌گراد از امروز پنج‌شنبه به ۱۸ درجه در روزهای شنبه و یکشنبه افزایش می‌یابد و روز دوشنبه به ۱۶ درجه می‌رسد. کمینه دما نیز در این مدت بین سه تا هفت درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

در سایر مناطق استان نیز نوسانات دمایی متفاوت خواهد بود؛ به‌طوری‌که طالقان در روز پنج‌شنبه با کمینه دمای صفر درجه و بیشینه ۱۱ درجه و دیزین با کمینه منفی چهار درجه و بیشینه پنج درجه سانتی‌گراد، از مناطق سردتر استان خواهند بود.

همچنین در روز دوشنبه احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات طالقان و آسارا و برخی مناطق ساوجبلاغ، اشتهارد، نظرآباد، فردیس و چهارباغ پیش‌بینی شده است.

بررسی دماهای ثبت‌شده در ساعات گذشته نیز نشان می‌دهد شهرستانک با کمینه دمای منفی ۹ درجه سانتی‌گراد سردترین منطقه گزارش‌شده استان بوده و پس از آن دیزین با منفی ۲ و طالقان با منفی سه درجه قرار داشته‌اند.

اداره کل هواشناسی استان البرز با توجه به تداوم سرمای صبحگاهی و احتمال یخبندان، به‌ویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات، بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی تأکید دارد.