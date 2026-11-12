به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر پنجشنبه در دیدار با آیتالله سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، با تشریح رویکرد جدید دستگاه قضایی اظهار کرد: افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای اثربخشی اقدامات، از محورهای اصلی رویکرد تحولی دستگاه قضایی است و سازمان بازرسی کل کشور نیز برنامههای نظارتی خود را بر همین مبنا دنبال میکند.
وی افزود: این رویکرد در چارچوب منویات مقام معظم رهبری در هفتم تیرماه و مفاد حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه دنبال میشود و بر اساس آن، سازمان بازرسی تلاش کرده است کیفیت اقدامات نظارتی و میزان اثربخشی نتایج حاصل از این اقدامات را افزایش دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مأموریتهای قانونی این سازمان گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، شناسایی زمینهها و گلوگاههای بروز فساد و پیشگیری از ترک فعل، از مهمترین وظایف سازمان بازرسی است که در چارچوب آن عملکرد دستگاههای مختلف کشور مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد.
جهانگیر ادامه داد: دامنه نظارتهای سازمان بازرسی محدود به یک بخش خاص نیست و دستگاههای اجرایی، سیاسی و قضایی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، تحت نظارت و بازرسی این سازمان قرار دارند.
سازمان بازرسی بر حل مسائل کشور تمرکز کرده است
وی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثرتر سازمان بازرسی در نظام نظارتی کشور اظهار کرد: تلاش این سازمان بر آن است که با رویکردی راهبردی و پیشرو، اقدامات نظارتی را از مرحله شناسایی مسئله فراتر برده و در مسیر رفع مشکلات و خدمترسانی مؤثرتر به مردم دنبال کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: پیگیری تخلفات، ترک فعلها و موانعی که در مسیر اجرای صحیح امور وجود دارد، از جمله اقداماتی است که سازمان بازرسی برای صیانت از حقوق مردم و فراهم کردن زمینه احقاق حقوق آنان دنبال میکند.
جهانگیر با اشاره به ضرورت تمرکز بر مسائل مهم و اولویتدار کشور گفت: برای رسیدگی مؤثرتر به چالشهای اساسی، برنامههای کوتاهمدت و عملیاتی تدوین شده و اجرای این برنامهها از طریق پیگیری مستمر دستگاهها و وزارتخانههای مسئول دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این برنامهریزی آن است که مسائل شناساییشده در مسیر مشخصی قرار گیرند و دستگاههای مسئول با سرعت و اثربخشی بیشتری برای رفع مشکلات اقدام کنند.
پیگیری موانع اقتصادی با جدیت دنبال میشود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مسائل مرتبط با زندگی و معیشت مردم از اولویتهای جدی این سازمان است، اظهار کرد: موضوعات اقتصادی و مسائلی که به طور مستقیم با شرایط زندگی مردم ارتباط دارد، در فرآیندهای نظارتی سازمان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
جهانگیر افزود: در همین چارچوب، موضوعاتی از جمله صادرات و واردات با جدیت مورد پیگیری قرار میگیرد و عملکرد وزارتخانهها و دستگاههای مسئول در این حوزهها به صورت مستمر مورد نظارت قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از بخش خصوصی گفت: رفع موانع موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی نیز از موضوعاتی است که سازمان بازرسی از طریق نظارت و پیگیری مستمر از دستگاههای مسئول دنبال میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: پیگیری مستمر مسائل اقتصادی و مطالبه رفع موانع از دستگاههای مسئول، با هدف فراهم شدن شرایط مناسبتر برای فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات بهتر به مردم در دستور کار سازمان قرار دارد.
قم- رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شناسایی گلوگاههای فساد، پیشگیری از ترک فعل و رفع موانع موجود با رویکرد حل مسئله و در راستای صیانت از حقوق مردم دنبال میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر پنجشنبه در دیدار با آیتالله سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، با تشریح رویکرد جدید دستگاه قضایی اظهار کرد: افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای اثربخشی اقدامات، از محورهای اصلی رویکرد تحولی دستگاه قضایی است و سازمان بازرسی کل کشور نیز برنامههای نظارتی خود را بر همین مبنا دنبال میکند.
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