به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، با تشریح رویکرد جدید دستگاه قضایی اظهار کرد: افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای اثربخشی اقدامات، از محورهای اصلی رویکرد تحولی دستگاه قضایی است و سازمان بازرسی کل کشور نیز برنامه‌های نظارتی خود را بر همین مبنا دنبال می‌کند.



وی افزود: این رویکرد در چارچوب منویات مقام معظم رهبری در هفتم تیرماه و مفاد حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه دنبال می‌شود و بر اساس آن، سازمان بازرسی تلاش کرده است کیفیت اقدامات نظارتی و میزان اثربخشی نتایج حاصل از این اقدامات را افزایش دهد.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مأموریت‌های قانونی این سازمان گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، شناسایی زمینه‌ها و گلوگاه‌های بروز فساد و پیشگیری از ترک فعل، از مهم‌ترین وظایف سازمان بازرسی است که در چارچوب آن عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد.



جهانگیر ادامه داد: دامنه نظارت‌های سازمان بازرسی محدود به یک بخش خاص نیست و دستگاه‌های اجرایی، سیاسی و قضایی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، تحت نظارت و بازرسی این سازمان قرار دارند.



سازمان بازرسی بر حل مسائل کشور تمرکز کرده است



وی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثرتر سازمان بازرسی در نظام نظارتی کشور اظهار کرد: تلاش این سازمان بر آن است که با رویکردی راهبردی و پیشرو، اقدامات نظارتی را از مرحله شناسایی مسئله فراتر برده و در مسیر رفع مشکلات و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم دنبال کند.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: پیگیری تخلفات، ترک فعل‌ها و موانعی که در مسیر اجرای صحیح امور وجود دارد، از جمله اقداماتی است که سازمان بازرسی برای صیانت از حقوق مردم و فراهم کردن زمینه احقاق حقوق آنان دنبال می‌کند.



جهانگیر با اشاره به ضرورت تمرکز بر مسائل مهم و اولویت‌دار کشور گفت: برای رسیدگی مؤثرتر به چالش‌های اساسی، برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی تدوین شده و اجرای این برنامه‌ها از طریق پیگیری مستمر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول دنبال می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه‌ریزی آن است که مسائل شناسایی‌شده در مسیر مشخصی قرار گیرند و دستگاه‌های مسئول با سرعت و اثربخشی بیشتری برای رفع مشکلات اقدام کنند.



پیگیری موانع اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مسائل مرتبط با زندگی و معیشت مردم از اولویت‌های جدی این سازمان است، اظهار کرد: موضوعات اقتصادی و مسائلی که به طور مستقیم با شرایط زندگی مردم ارتباط دارد، در فرآیندهای نظارتی سازمان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.



جهانگیر افزود: در همین چارچوب، موضوعاتی از جمله صادرات و واردات با جدیت مورد پیگیری قرار می‌گیرد و عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در این حوزه‌ها به صورت مستمر مورد نظارت قرار خواهد گرفت.



وی با اشاره به اهمیت حمایت از بخش خصوصی گفت: رفع موانع موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی نیز از موضوعاتی است که سازمان بازرسی از طریق نظارت و پیگیری مستمر از دستگاه‌های مسئول دنبال می‌کند.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: پیگیری مستمر مسائل اقتصادی و مطالبه رفع موانع از دستگاه‌های مسئول، با هدف فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات بهتر به مردم در دستور کار سازمان قرار دارد.