سلیمان رزاقی اظهار کرد: پرونده نگهداری و عرضه انواع نوشت‌افزار خارجی به ارزش ۶ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلف به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی کالاها محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با تأکید بر برخورد قانونی با تخلفات حوزه قاچاق کالا تصریح کرد: خریدوفروش، حمل‌ونقل و نگهداری کالا خارج از ضوابط قانونی با برخورد تعزیراتی مواجه خواهد شد.

رزاقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا تخلفات مرتبط، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ارتباطی تعزیرات به نشانی http://tazirat135.ir ثبت کنند. همچنین امکان مراجعه حضوری برای پیگیری و ارائه گزارش در نشانی قزوین، بلوار شهید بابایی، جنب چهارراه استاندارد فراهم است.

