به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر طزری، در مراسم عزاداری شب‌های فاطمیه در مسجد جامع حضرت ولی‌عصر (عج) خیرآباد ورامین، با استناد به روایات اسلامی درباره احترام به والدین اظهار کرد: در روایات آمده که فرزند پیشانی یا کف پای مادر و دست پدر را می‌بوسد اما اینکه پدر دست فرزندش را ببوسد سابقه ندارد، با این حال پیامبر اکرم (ص) در موارد متعددی دست حضرت زهرا (س) را می‌بوسیدند که نشانه مقام بی‌نظیر آن حضرت است.

وی ادامه داد: زندگی آن حضرت از جنبه‌های مختلف قابل الگوبرداری است؛ گاه به‌عنوان دختری نمونه در برابر پدر، گاه همسری فداکار در کنار امیرالمؤمنین (ع)، گاه مادری تربیت‌کننده برای امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و گاه به‌عنوان الگویی برای هدایت جامعه مطرح است که هر کدام ابعاد گسترده‌ای دارد.

امام جمعه قیامدشت با تبیین علت ناراحتی عمیق حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: ناراحتی آن حضرت تنها به خاطر مسئله جانشینی نبود، بلکه نگرانی برای آینده دین و مسیر حرکت عالم بود و اگر پس از پیامبر (ص) مسیر حق ادامه نمی‌یافت، هدف اصلی خلقت محقق نمی‌شد.

طزری در پایان تأکید کرد: خداوند متعال برای هدایت بشر انبیای الهی را مبعوث کرد و اگر ایستادگی‌های حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر (ص) نبود، مسیر حق مسدود می‌شد و زحمات اولیای الهی بی‌نتیجه می‌ماند، چرا که وجود صدیقه کبری (س) اجازه نداد راه انحراف، مسیر تکامل بشر را مسدود کند.