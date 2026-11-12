به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی جهاد کشاورزی دماوند، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، در راستای صیانت از امنیت غذایی و حراست از اراضی کشاورزی، با اخذ دستور قضایی و طی یک عملیات ضربتی، ۹۲ مورد ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در مناطق «همند وادان» و «هاشمک» شهرستان دماوند قلع‌وقمع شد.

این اقدام قانونی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با همکاری شهرداری و یگان حفاظت گشت امور اراضی دماوند به اجرا درآمد که طی آن دیوارکشی‌ها و بناهای غیرمجاز تخریب شد.

دستگاه‌های نظارتی با تأکید بر اینکه حریم اراضی کشاورزی خط قرمز است، هشدار دادند که گشت‌های مشترک به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و با هرگونه زمین‌خواری بدون مسامحه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.