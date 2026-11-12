به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع قتل یک زن ۴۲ ساله در قائم‌شهر، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام بررسی‌های میدانی، اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و جمع‌آوری سرنخ‌های موجود، موفق شدند در کمتر از دو ساعت عامل این جنایت را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی قائم‌شهر با تأکید بر برخورد پلیس با جرائم خشن و برهم‌زنندگان امنیت عمومی، اعلام کرد: اطلاعات تکمیلی درباره انگیزه و ابعاد این حادثه پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.