اعزام ۲۴۰۰ زائر با ناوگان کهگیلویه و بویراحمد به تهران و مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو صبح چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی اعزام زائران و تشییع، از اجرای مصوبات ستاد مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و اظهار کرد: تمامی ماموریت‌ها و مرخصی‌های کارکنان این اداره کل در سراسر کشور لغو شده و نیروها، تجهیزات و ناوگان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اعزام زائران به تهران و مشهد افزود: بر اساس سهمیه تعیین‌شده، اعزام حدود یک‌هزار نفر به تهران و یک‌هزار و چهارصد نفر به مشهد با ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اعزام زائران به تهران در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۵ ماه برنامه‌ریزی شده و بازگشت نیز برای ۱۵ ماه پیش‌بینی شده است. همچنین در خصوص اعزام به مشهد، اعزام گروهی از ۱۵ ماه و بازگشت در ۲۴ ماه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تأمین ناوگان مورد نیاز تصریح کرد: بخشی از ناوگان از طریق شرکت‌ها و صنوف حمل‌ونقل تأمین شده و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته است. همچنین برخی خودروهای سنگین و سبک بر اساس مصوبات ستاد مرکزی برای پشتیبانی اعزام‌ها اختصاص یافته‌اند.

پیمانجو همچنین از آمادگی کامل گشت‌های راهداری در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: با توجه به عبور زائران از محورهای استان‌های همجوار از جمله خوزستان و بوشهر، گشت‌های راهداری به‌صورت ۲۴ ساعته در محورهای اصلی از جمله گچساران–بابامیدان و یاسوج–اصفهان مستقر خواهند بود.

وی با اشاره به استقرار موکب اداره‌کل راهداری در ایام مورد نظر افزود: این موکب از ۱۱ تا ۱۵ ماه در خروجی اصفهان و از ۱۶ تا ۲۱ ماه در ورودی استان و مجتمع خدمات رفاهی بشار مستقر شده و به ارائه خدمات به زائران خواهد پرداخت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر محدودیت امکانات، خواستار همکاری سایر دستگاه‌ها شد و گفت: برای اجرای مطلوب این برنامه و برگزاری آبرومند مراسم، نیازمند همراهی و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی دارای ناوگان و امکانات حمل‌ونقل هستیم.