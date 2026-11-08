حمید پیمانجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بارش باران از روز گذشته به‌صورت پراکنده در شهرستان‌های مختلف استان آغاز شد و از نیمه‌شب گذشته با شدت بیشتری در سراسر کهگیلویه و بویراحمد ادامه یافته است.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، اخطارهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و مرکز مدیریت راه‌ها و همچنین مصوبات ستاد مدیریت بحران استان، پیش از آغاز بارندگی‌ها تمامی نیروهای راهداری، ماشین‌آلات و تجهیزات لجستیکی در محورهای مواصلاتی و راهدارخانه‌ها مستقر شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ریزش‌های ناشی از بارندگی در برخی محورها، تصریح کرد: از همان ساعات ابتدایی بارش، راهداران در نقاطی که شاهد ریزش کوه و مصالح ناشی از بارندگی بودیم، نسبت به پاکسازی و ریزش‌برداری اقدام کردند و این عملیات همچنان ادامه دارد.

پیمانجو با بیان اینکه نیروهای راهداری به‌صورت مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی استان را رصد می‌کنند، گفت: شخصاً نیز شب گذشته از برخی محورها بازدید داشتم و امروز هم بازدیدهای میدانی مجدد با همراهی همکاران انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر تمامی راه‌های اصلی و فرعی استان باز است و تاکنون گزارشی مبنی بر انسداد راه‌های روستایی نیز دریافت نشده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه معمولاً در نخستین بارندگی‌ها به دلیل شرایط زمین، شاهد ریزش‌های بیشتری در محورهای کوهستانی هستیم، از مردم خواست با توجه به وضعیت قرمز استان و تعطیلی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی، تا پایان بارندگی‌ها از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

پیمانجو بیان کرد: حفظ جان شهروندان و خانواده‌ها اولویت اصلی است و رانندگان باید با رعایت احتیاط و توجه به شرایط جوی، از ترددهای غیرضروری در محورهای استان پرهیز کنند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در محورهای مواصلاتی، موارد را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ به مرکز مدیریت راه‌های استان اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.