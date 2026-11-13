به گزارش خبرنگار مهر، آیین معنوی تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دقاع مقدس از دقایقی پیش با حضور گسترده و انقلابی شهروندان همدانی، به‌ویژه دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌های معظم شهدا در میدان امام خمینی (ره) آغاز شد.

حاضران در این مراسم با نوای «لااله‌الاالله»، قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند و پیکر این شهدا را بر دوش خود تشییع کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع معنوی، با آرمان‌های والای شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کرده و بر تداوم راه و اندیشه شهدا تاکید کردند.