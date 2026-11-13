به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «پرواز ۶۵۵» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی و تدوین الهام عباس‌زاده، مراحل تدوین را پشت سر می‌گذارد.

این اثر که ۲ سال پیش پروانه ساخت دریافت کرد، به دلیل وقوع جنگ و فراهم‌نشدن شرایط آغاز تولید، با وقفه مواجه شد.

«پرواز ۶۵۵» با بهره‌گیری کامل از فناوری هوش مصنوعی ساخته شده است.

داستان فیلم به حادثه پرواز شماره ۶۵۵ ایران‌ایر اختصاص دارد؛ هواپیمایی که ۱۲ تیر ۱۳۶۷ در مسیر بندرعباس به دبی، بر فراز خلیج فارس هدف موشک ناو آمریکایی «یواس‌اس وینسنس» قرار گرفت و ۲۹۰ سرنشین آن جان باختند.

با توجه به قرار گرفتن فیلم در مرحله تدوین، احتمال آماده‌شدن آن برای حضور در چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر وجود دارد.