به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه های نماز جمعه دماوند، با گرامیداشت ۲۴ آبان، روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار و هفته کتاب، بر جایگاه مطالعه در فرهنگ اسلامی تأکید کرد و گفت: خواندن و آموختن از آموزه‌های مورد توجه اسلام است و نخستین خطاب خداوند به پیامبر اکرم(ص) با فرمان «اقرأ» آغاز شده است.

وی با اشاره به سالروز رحلت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، این عالم را از دانشمندان، عارفان و مفسران برجسته قرآن کریم دانست و افزود: تفسیر المیزان حاصل ۲۰ سال تلاش علمی علامه طباطبایی است و تفسیر قرآن به قرآن از ویژگی‌های مهم این اثر ارزشمند به شمار می‌رود.

امام جمعه دماوند با اشاره به جایگاه علمی و تربیتی علامه طباطبایی اظهار کرد: تربیت شاگردان برجسته‌ای همچون شهیدان مطهری، بهشتی، قدوسی، مفتح، باهنر و محلاتی و همچنین پرورش عالمان بزرگی از جمله آیات عظام جوادی آملی، خزعلی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، سبحانی و مصباح یزدی، از ابعاد اثرگذاری علمی و دینی این شخصیت بود.

فتاح‌دماوندی با بیان اینکه کتابخوانی باید به عادتی فرهنگی و نیازی روزمره تبدیل شود، تصریح کرد: کتاب‌های خوب و مفید، غذای روح و اندیشه انسان هستند و خانواده‌ها باید در انتخاب آثار مطالعاتی دقت کنند. خرید کتاب نیز باید در شمار هزینه‌های اصلی خانواده‌ها قرار گیرد.

وی مسئولیت دولت‌ها را در توسعه فرهنگ مطالعه فراتر از تأمین نیازهای مادی جامعه دانست و گفت: دولت‌ها در زمینه تأمین نیازهای فکری مردم، حمایت از نویسندگان، گسترش کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ها نیز مسئولیت دارند.

امام جمعه دماوند با اشاره به نیاز کتابخانه‌های این شهرستان به حمایت و تجهیزات بیشتر، کتابخانه را خانه دوم دانش‌آموزان و دانشجویان توصیف کرد و افزود: تقویت کتابخانه‌ها و تشویق افراد به مطالعه، به تقویت فرهنگ ایرانی‌اسلامی کمک می‌کند.

فتاح‌دماوندی همچنین از دستور استاندار تهران برای تکمیل کتابخانه بزرگ مهندس پیمان قدردانی کرد و از مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، شهردار و فرماندار دماوند به دلیل حمایت و پیگیری تکمیل این مجموعه تشکر کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز شهادت سردار حسن تهرانی‌مقدم و جمعی از همراهانش، این شهید را نماد خودباوری، تلاش علمی، نوآوری و استقلال فناورانه در حوزه دفاعی کشور دانست و گفت: شهید تهرانی‌مقدم و همراهانش دانش بومی موشکی را به قدرت ملی تبدیل کردند و در شرایط تحریم و محدودیت منابع، توان بازدارندگی ایران را ارتقا دادند.

امام جمعه دماوند با اشاره به تأکید قرآن کریم بر آمادگی و تقویت توان دفاعی در برابر دشمنان، اظهار کرد: دانشمندان موشکی و پهپادی ایران هزینه هرگونه جنگ علیه کشور را افزایش داده‌اند و نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تجاوز احتمالی آمادگی دارند.

فتاح‌دماوندی در ادامه با انتقاد از اقدامات آمریکا علیه ایران مدعی شد این کشور در جنگ با ایران به بن‌بست رسیده است. وی همچنین با اشاره به هزینه‌های جنگ، رقم ۴۵ میلیارد دلار را به‌عنوان هزینه اعلام‌شده آمریکا در این درگیری مطرح کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها، گزینه‌های مختلفی از جمله پاسخ پیش‌دستانه به تهدیدات را در نظر دارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط انسانی در نوار غزه، بر ضرورت کمک‌رسانی به مردم این منطقه تأکید کرد و گفت: بارندگی‌های اخیر موجب آب‌گرفتگی چادرهای آوارگان شده و صدها هزار نفر از مردم غزه بدون سرپناه مناسب، امکانات گرمایشی و غذای کافی روزگار می‌گذرانند.

امام جمعه دماوند با تأکید بر مسئولیت مسلمانان و جامعه جهانی در قبال مردم مظلوم غزه افزود: مردم این منطقه به کمک‌های مالی، غذایی و پوشاکی نیاز دارند و نباید دعا برای نجات آنان و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی را فراموش کرد.