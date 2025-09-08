  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۱

کشف ۷ دستگاه رمز ارز دیجیتال در گچساران

کشف ۷ دستگاه رمز ارز دیجیتال در گچساران

دوگنبدان-فرمانده انتظامی گچساران از کشف ۷ دستگاه استخراج رمز ارز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: مأموران پلیس آگاهی گچساران با همکاری کارکنان اداره برق از یک باب منزل مسکونی در یکی از روستاهای این شهرستان، ۷ دستگاه ماینر را کشف کردند.

وی اظهار کرد: در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ خادمیان با اشاره به ناترازی انرژی، از شناسایی استفاده کنندگان غیرمجاز دستگاه‌های تولید رمز ارز دیجیتال خبر داد و اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد استفاده از دستگاه تولید رمز را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

