کشف ۷ دستگاه رمز ارز دیجیتال در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: مأموران پلیس آگاهی گچساران با همکاری کارکنان اداره برق از یک باب منزل مسکونی در یکی از روستاهای این شهرستان، ۷ دستگاه ماینر را کشف کردند.

وی اظهار کرد: در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ خادمیان با اشاره به ناترازی انرژی، از شناسایی استفاده کنندگان غیرمجاز دستگاه‌های تولید رمز ارز دیجیتال خبر داد و اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد استفاده از دستگاه تولید رمز را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.