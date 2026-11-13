خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – اسلام آذرمی گیگلو: در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس با حضور گسترده و پرشور مردم ولایت‌مدار و انقلابی دارالارشاد اردبیل، از میدان شریعتی تا میدان بیعت مقابل مصلی این شهر تشییع شد. این مراسم باشکوه، بار دیگر همدلی، ولایت‌مداری و وفاداری مردم این خطه به آرمان‌های شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

در این آیین معنوی، نماز بر پیکر پاک این دو شهید والامقام به امامت آیت‌الله سیدحسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، اقامه شد. حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و نیروهای نظامی و انتظامی، فضایی سرشار از عطر ایثار و شهادت را در خیابان‌های اردبیل ایجاد کرده بود. مردم اردبیل در حالی که پرچم‌های عزا و تصاویر شهدا را در دست داشتند، با سینه‌زنی و زنجیرزنی، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

گمنامی، والاترین نشانه ایثار

سردار جواد تقوی، فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل، در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. گمنامی آخرین نشانه و والاترین نشانه ایثار است. این شهدا خودشان را فدا کردند تا ماها بمانیم و گمنام ماندند تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همیشه ماندگار بماند.»

وی افزود: «امروز ما این عزت و این اقتدار ایران اسلامی را مدیون این شهدا هستیم و بایستی دین خودمان را نسبت به این شهدا نه در حرف و نه در شعار، بلکه در عمل و آن هم با ادامه دادن راه این شهدا ادا بکنیم.»

شلمچه و مجنون؛ ۴۰ سال بعد، زهراگونانه روشنگری

سردار غلامحسین محمدی‌اصل، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام سالروز شهادت ام‌ابیها حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: «امروز استان ما، استان مرکز ترویج فرهنگ تشیع، دارالارشاد و دارالامان اردبیل، مزین شده به دو تن از شهدای گمنام که در حقیقت مشابه حضرت فاطمه (س) هستند.»

وی با اشاره به سن و محل شهادت این دو شهید والامقام تصریح کرد: «این عزیزان فرزندانشان در حقیقت ۲۳ و ۱۸ ساله بودند که در کربلای ایران، در منطقه عملیاتی شلمچه و جزیره مجنون در ۸ سال جنگ ناهمگون و ناهمتراز به شهادت نائل شده‌اند. بعد از ۴۰ سال آمدند تا زهراگونانه روشنگری کنند، چون اینها مکتب عاشورا را پیاده کردند. مکتب عاشورا مکتب ایثارآفرین و مکتب انسان‌ساز است.»

فرمانده سپاه استان اردبیل خاطرنشان کرد: «اینکه برویم وصایای شهدا را عمل کنیم، همان اتحاد و انسجام ملی است. وصایای شهدا ولایت‌مداری است. خداوند را شاکر و سپاسگزار هستیم که مردم ما در این وضعیت هستند. الان ببینید مردم هم با عزاداری و هم سینه‌زنی و هم زنجیرزنی آمدند تا ولایت‌مداری و آرمان و اهداف شهدا را پیاده کنند.»

سردار محمدی‌اصل در ادامه با اشاره به تأثیر این حرکت‌های خودجوش مردمی گفت: «قطع به یقین این حرکت‌ها در جنگ رمضان همه معادلاتشان را بهم زد و هیبت آمریکا و هم‌پیمانانشان را شکست داد.»

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز اردبیل در کنار ملت قهرمان ایران اسلامی در تشییع شهدای گمنام عزیز شرکت کردند و با حضورشان نشان دادند که همپا و همراه شهدای عزیز ایران هستند و همراهیان این شهیدان دلاور هستند.»

وی افزود: «مردم عزیز پیش از ۸ ماه است که با حضورشان میدان و خیابان را خالی نگذاشتند و در مقابل استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار و اسرائیل غارت‌گر مقاومت کردند. این مقاومت ملت عزیز و مردم عزیز استان اردبیل نشان داد که ملت ایران پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی، پشتیبان رهبرشان و پشتیبان نیروهای مصلح دلاورشان هستند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «ما با حضور در مراسم و قدردانی از شهدای عزیز نیاز داریم و روحیه گرفتن بیش از حد با حضور در مراسم پرشورشان نیاز داریم. آفرین به این مردم عزیز، ملت مبعوث شده ایران اسلامی که دشمن را در جنگ نظامی و در میدان نبرد شکست دادند. مطمئن هستم مردمم عزیز با استقامت و مقاومت خودشان در جنگ تاب‌آوری هم دشمن را شکست خواهند داد.»

پیام مراسم؛ تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا

مراسم تشییع و خاکسپاری این دو شهید گمنام که پس از سال‌ها دوری از وطن، به آغوش میهن بازگشته بودند، نه تنها یک آیین مذهبی و ملی، بلکه تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های والای شهدا و امام راحل (ره) بود. حضور پرشور جوانان و نوجوانان در کنار پیرمردان و پیرزنان، نشان از زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در این خطه از کشور دارد.

مردم اردبیل با حضور خود در این مراسم، بار دیگر ثابت کردند که قدردان خون شهدا هستند و در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و حراست از کیان کشور، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. این مراسم باشکوه، در حقیقت نمایشی از پیوند ناگسستنی ملت با شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود؛ پیوندی که ریشه در اعتقادات عمیق دینی و ملی دارد و همواره چراغ راه آیندگان خواهد بود.

در میان جمعیت پرشور تشییع‌کنندگان، پیرزنی سالخورده با چادر و روسری گل‌دار و چهره‌ای آغشته به اشک، توجه‌ها را به خود جلب می‌کرد؛ او در یک دست تصویر رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را گرفته بود و هر چند قدم، عکس را بالا می‌برد و با صدایی لرزان با شهدا درد دل می‌کرد. این مادر سالخورده اردبیلی که گویا سال‌ها با یاد شهدا و رهبری زندگی کرده است، در حاشیه مراسم گفت: «رهبر و شهدا را هیچ‌وقت تنها نمی‌گذاریم؛ امروز آمده‌ام تا به این دو شهید گمنام بگویم که راهشان زنده است و ما پشت نظام و رهبری هستیم.» حضور او در میان موج جمعیت، تصویری ماندگار از پیوند نسل‌های دیروز و امروز با آرمان‌های انقلاب و فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ همان پیوندی که مراسم تشییع شهدای گمنام را به صحنه‌ای از وفاداری و تجدید بیعت مردمی تبدیل کرده بود.

مراسم تشییع این دو شهید گمنام در حالی برگزار شد که خیابان‌های اردبیل از میدان شریعتی تا میدان بیعت، سرشار از حضور اقشار مختلف مردم بود؛ از جوانان و نوجوانان گرفته تا خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران. پخش نوحه‌های عزا، حمل پرچم‌های عزا و تصاویر شهدا، فضای شهر را به فضایی معنوی و حماسی تبدیل کرده بود و مردم دارالارشاد با حضور خود نشان دادند که یاد شهدا نه یک خاطره، بلکه یک فرهنگ زنده و جاری در زندگی اجتماعی آنان است. این حضور گسترده، پیام روشنی داشت: ملت ایران قدردان خون شهداست و در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و حراست از کیان کشور، هیچگاه میدان را خالی نخواهد گذاشت.

شهدای گمنام، نماد بی‌ادعایی و اخلاص در راه خدا هستند؛ آنان با گمنام ماندن، نام و نشان خود را فدای ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردند و امروز بازگشت پیکرشان پس از سال‌ها، فرصتی برای نسل جدید است تا با سیره و وصایای آنان آشنا شوند. مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر این دو شهید، در حقیقت یک کلاس درس عملی از ایثار، ولایت‌مداری و وحدت ملی بود؛ درس عبرتی که تأکید می‌کند ادامه دادن راه شهدا و عمل به وصایای آنان، بهترین راه ادای دین به مقام شامخ شهادت و تضمین‌کننده اقتدار و عزت ایران اسلامی است.