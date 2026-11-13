به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان بیله‌سوار، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: آمریکا امروز به پایان توان و تحمل خود رسیده و در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران با بن‌بستی خودساخته روبه‌رو شده است؛ بن‌بستی که تنها راه خروج از آن را در دستاوردسازی از طریق اهرم جنگ جست‌وجو می‌کند، در حالی که تجربه رویارویی‌های گذشته شکست این راهبرد را به‌روشنی نشان داده است.

وی با اشاره به احتمال افزایش تنش‌ها و بروز درگیری نظامی در روزهای پیش‌رو خاطرنشان کرد: ملت ایران باید ضمن حفظ آمادگی، هوشیاری و انسجام ملی، موضوع تاب‌آوری اجتماعی، مدیریت شرایط جنگی و به‌ویژه مقابله با جنگ رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها را جدی بگیرد؛ چراکه در شرایط حساس کنونی، حفظ آرامش جامعه، تقویت امید و جلوگیری از انتشار اخبار نادرست از ضرورت‌های اساسی است.

امام جمعه بیله‌سوار با بیان اینکه آمریکا و متحدانش در برابر اراده ملت ایران به بن‌بست رسیده‌اند تصریح کرد: دشمن برای جبران ناکامی‌های خود ممکن است به دنبال ماجراجویی نظامی و دستاوردسازی از مسیر جنگ باشد، اما نتیجه چنین محاسبه‌ای چیزی جز فرو افتادن در گودال سقوط تاریخی نخواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین عزیزی همچنین با اشاره به مکتب فاطمی و سیره حضرت زهرا (س)، استکبارستیزی، دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم را از آموزه‌های ماندگار این مکتب دانست و گفت: تاریخ صدر اسلام در یکی از پیچ‌های سرنوشت‌ساز خود، الگویی روشن از مقاومت و حمایت از حق را به بشریت ارائه کرد و امروز جریان حق‌طلبی و مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران از این مکتب الهام می‌گیرد و دستاوردهای آن در مسیر ایستادگی ملت ایران و جبهه مقاومت قابل مشاهده است.

وی با اشاره به وضعیت مردم مظلوم غزه، جنایات رژیم صهیونیستی و تداوم رنج و آوارگی مردم فلسطین را محکوم کرد و بر ضرورت توجه جهان اسلام و جامعه بین‌المللی به فاجعه انسانی غزه تأکید کرد. وی حمایت از مردم مظلوم فلسطین و ایستادگی در برابر جنایات رژیم اشغالگر قدس را مسئولیتی انسانی و اسلامی دانست.

خطیب جمعه بیله‌سوار در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب و کتاب‌خوانی، ترویج فرهنگ مطالعه را وظیفه‌ای همگانی دانست و اظهار کرد: علم، آگاهی و ارتقای سطح دانایی از مهم‌ترین نیازهای جامعه امروز است و خانواده‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، مدارس و نهادهای اجتماعی باید برای نهادینه‌کردن فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه تلاش کنند.

حجت الاسلام و المسلمین عزیزی همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ایام فاطمیه در قالب تجمعات، دسته‌جات عزاداری و سفره‌های احسان در سطح شهر و روستاهای شهرستان بیله‌سوار قدردانی کرد و از همه برگزارکنندگان، هیئت‌های مذهبی و مردم مشارکت‌کننده در این برنامه‌ها تشکر کرد.

امام جمعه بیله‌سوار در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان، از دولت خواست موضوع راه‌اندازی درمانگاه تأمین اجتماعی بیله‌سوار را که پیش‌تر به تصویب رسیده است، با جدیت پیگیری کند.

وی تأکید کرد: مردم شهرستان بیله‌سوار نیز باید از خدمات درمانی و تأمین اجتماعی شایسته برخوردار باشند و تحقق این مطالبه می‌تواند گام مؤثری در ارتقای سطح خدمات سلامت و کاهش مشکلات درمانی شهروندان باشد.