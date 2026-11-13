به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسعد حسین‌پناهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کنگاور با اشاره به پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تنگه هرمز، اظهار کرد: تأکید بر عبور از محدودیت‌های جغرافیایی، نشان‌دهنده گسترش دامنه راهبردی بازدارندگی ایران است و کشورهای متخاصم باید پیامدهای هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی را در محاسبات خود لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه تقابل جبهه حق و باطل را نباید صرفاً بر اساس مرزبندی مسلمان و غیرمسلمان تحلیل کرد، افزود: معیار اصلی در این رویارویی، تقابل مستکبران با مستضعفان و ظالمان با مظلومان است و جهاد نیز در این چارچوب، دفاع از مستضعفان در برابر ظلم را دنبال می‌کند.

امام جمعه کنگاور با اشاره به احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، بررسی هم‌زمان شاخص‌های دیپلماتیک، تاکتیکی، نظامی و راهبردی را برای ارزیابی شرایط ضروری دانست و گفت: تماس‌های آمریکا با کشورهای عربی، اطلاع‌رسانی درباره احتمال حمله به ایران، اعلام آمادگی برخی کشورهای منطقه برای همکاری، فراخوان خروج دیپلمات‌های آمریکایی و افزایش ادبیات تهدیدآمیز از جمله نشانه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی تلاش آمریکا برای ایجاد اجماع میان کشورهای عربی و اروپایی را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: یکی از اهداف احتمالی این اقدام، تقسیم هزینه‌های شکست در تقابل با ایران میان متحدان واشنگتن است.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره کنار گذاشتن محدودیت‌های جغرافیایی در حوزه بازدارندگی، تصریح کرد: توان موشکی و دامنه اهداف احتمالی ایران در صورت وقوع درگیری نباید محدود به محدوده‌های پیشین تصور شود و آمریکا و کشورهای اروپایی باید این پیام را جدی بگیرند.

امام جمعه کنگاور همچنین با اشاره به توان موشکی ایران و انصارالله یمن و چالش‌های سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا در برابر این توانمندی‌ها، گفت: تقویت بازدارندگی باعث شده است هر کشوری که در مسیر خصومت با ایران قرار بگیرد، هزینه سنگینی را متحمل شود.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی در بخش دیگری از سخنانش به تحولات بازار نفت و ارز پرداخت و دستکاری قیمت نفت را یکی از ابزارهای فشار اقتصادی دانست و اظهار کرد: خرید گران و فروش ارزان نفت زیان‌های میلیاردی به همراه داشته است.

وی با اشاره به تلاش برای حفظ قیمت نفت در محدوده ۹۶ تا ۱۰۰ دلار افزود: در صورت گسترش درگیری‌ها و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های نفتی منطقه، احتمال افزایش قابل توجه قیمت نفت وجود دارد. او همچنین تلاش برای افزایش نرخ دلار در بازار داخلی را از دیگر محورهای فشار اقتصادی برشمرد و به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اشاره کرد.

امام جمعه کنگاور انسجام داخلی را از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور در شرایط تهدید دانست و تأکید کرد: هر کشوری در آستانه جنگ به همبستگی و انسجام داخلی نیاز دارد و این عامل در خنثی‌سازی برنامه‌های دشمن نقش مؤثری ایفا می‌کند.

وی با اشاره به ادامه رویارویی ایران و دشمنانش، خاطرنشان کرد: افزایش تهدیدها سطح تنش را بالا برده و موازنه در حال تغییر است؛ بنابراین هوشیاری در حوزه‌های مختلف برای مقابله با برنامه‌های دشمن ضرورت دارد.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی در ادامه با اشاره به بحران انسانی در غزه و جنوب لبنان گفت: از آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا سال ۲۰۲۶، شمار شهدای غزه به بیش از ۷۴ هزار نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۵ هزار نفر رسیده است.

وی بارندگی‌های اخیر و آب‌گرفتگی چادرهای آوارگان فلسطینی را از دیگر مشکلات مردم غزه عنوان کرد و افزود: افزایش هزینه روغن و سوخت ژنراتورها نیز شرایط تأمین گرما برای خانواده‌های آواره را دشوارتر کرده است. به گفته وی، محاصره اعمال‌شده از سوی کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو، بر شدت مشکلات انسانی در این منطقه افزوده است.

امام جمعه کنگاور در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هفته کتاب و کتابخوانی، روز اصفهان و سالروز آزادسازی سوسنگرد را یادآور شد و بر پاسداشت یاد شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

وی با اشاره به تشییع پیکر ۳۷۰ شهید عملیات محرم در اصفهان، نام‌گذاری روز اصفهان را یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های مردم این شهر دانست و همچنین با گرامیداشت یاد شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی با اشاره به ۲۴ آبان و سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرای این قانون را نیازمند پیگیری و نظارت مستمر دانست و گفت: نباید به دلیل غفلت مدیران، اجرای این قانون متوقف یا با تأخیر مواجه شود.

وی مسئله جمعیت را موضوعی راهبردی و مرتبط با آینده کشور توصیف کرد و افزود: حمایت از خانواده‌ها باید در اولویت برنامه‌ها و اقدامات مسئولان قرار داشته باشد.

امام جمعه کنگاور همچنین با یادآوری تأکید رهبر شهید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی، ترویج فرهنگ مطالعه را از ضرورت‌های فرهنگی جامعه برشمرد و در پایان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را نوعی مجاهدت دانست و از مردم خواست در مصرف منابع انرژی دقت بیشتری داشته باشند.

وی در خاتمه از حضور مردم در آیین استقبال و تشییع شهدای گمنام و مشارکت آنان در اجتماعات شبانه قدردانی کرد.