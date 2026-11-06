به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های نماز جمعه آوج، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، غفلت از یاد خدا را زمینه‌ساز گمراهی و پشیمانی در آخرت دانست و اظهار کرد: انسان باید مراقب رفتار و انتخاب‌های خود باشد و در این مسیر، دوستان و همنشینان نقش مهمی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت دوستی با افراد دیندار افزود: باید با کسانی رفاقت کنیم که موجب افزایش علم و تقوای ما می‌شوند، نه افرادی که انسان را به سمت جهل و گمراهی سوق می‌دهند. صرف تکیه بر بخشندگی خداوند، در حالی که انسان برخلاف دستورات دینی عمل می‌کند، رویکرد درستی نیست.

امام‌جمعه آوج خاطرنشان کرد: هرچه بیشتر مراقب رفتار خود باشیم و با افراد مؤمن و خدایی رفت‌وآمد کنیم، آثار معنویت و یاد خدا در زندگی‌مان بیشتر نمایان خواهد شد.

شهید تهرانی‌مقدم ایران را به توان بازدارندگی رساند

خطیب جمعه آوج در ادامه با اشاره به سالروز شهادت سردار حسن تهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، گفت: این شخصیت مجاهد و مخلص با تبعیت از ولایت و تلاش در مسیر توسعه صنعت موشکی، نقش مهمی در ارتقای توان بازدارندگی کشور داشت.

وی افزود: شهید تهرانی‌مقدم در مکتب امامین انقلاب پرورش یافت و تمام توان خود را برای پیشبرد صنعت موشکی به کار گرفت. پس از او نیز شهید سردار حاجی‌زاده، از فرماندهان شهید استان قزوین، این مسیر را ادامه داد.

تأکید بر حمایت از نیروهای مسلح و تبعیت از رهبری

موسوی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر افزایش بانک اهداف نیروهای مسلح اظهار کرد: هیچ‌کس نباید تلاش‌ها و دستاوردهای نیروهای مسلح کشور را زیر سؤال ببرد. بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب نیز باید برای همه اقشار جامعه فصل‌الخطاب باشد.

وی با بیان اینکه برخورد قاطع و بدون قیدوشرط با دشمنان آمریکایی و اسرائیلی را مطالبه بخشی از جامعه می‌داند، گفت: آتشی که استکبار جهانی و اروپا برافروخته‌اند، دودش به چشم خودشان خواهد رفت و در این زمینه به کشورهای همسایه نیز هشدار قاطع داده‌ایم.

امام‌جمعه آوج با اشاره به تداوم دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: خصومت آمریکا با ایران قدرتمند به جریان سیاسی حاکم بر این کشور محدود نیست و چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان در قدرت باشند، این دشمنی ادامه خواهد داشت؛ بنابراین نباید تصور کنیم با تغییر حزب حاکم در آمریکا، عداوت این کشور با ایران پایان می‌یابد.

موسوی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور، خواستار حرکت دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای شد و اظهار کرد: وقتی دشمن کشورمان را با همه تجهیزات، به‌ویژه بمب هسته‌ای، تهدید می‌کند، باید درباره تقویت ابزارهای بازدارندگی نیز تصمیم‌گیری شود.

حوزه علمیه؛ دغدغه امام‌جمعه فقید آوج

امام‌جمعه آوج در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری ارتحال حجت‌الاسلام سید ضیاءالدین هاشمی، امام‌جمعه فقید این شهرستان در سال ۱۳۹۹، گفت: مردم ولایی آوج در آن سال با خبر درگذشت این عالم انقلابی و خدمتگزار روبه‌رو شدند؛ شخصیتی که نزدیک به دو دهه امامت جمعه این شهر را بر عهده داشت و خدمات بسیاری از خود به یادگار گذاشت.

وی مهم‌ترین دغدغه و یادگار حجت‌الاسلام هاشمی را تأسیس حوزه علمیه در آوج دانست و افزود: بنده نیز به‌عنوان خادم نماز جمعه شهرستان، برای حفظ و پایداری این حوزه تلاش کرده‌ام تا از تعطیلی آن جلوگیری شود.

موسوی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای حوزه علمیه آوج اظهار کرد: سوءمدیریت‌ها این مجموعه را به شرایط کنونی رسانده است؛ در حالی که مردم خیر شهرستان کمک‌ها و نذورات خود را برای حمایت از حوزه علمیه اختصاص داده‌اند.

وی در پایان از مجموعه مدیریت حوزه علمیه استان خواست با اتخاذ تدابیر لازم، برای حل مشکلات این مرکز و استمرار فعالیت آن اقدام کند.



