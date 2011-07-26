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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

پیکر مطهر یک شهید در یاسوج تشییع شد

پیکر مطهر یک شهید در یاسوج تشییع شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: پیکر سروان پاسدار شهید "قاسم قاسمی" امروز سه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر یاسوج تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید "قاسم قاسمی" از پاسداران تیپ مستقل 48 فتح یاسوج در درگیری با گروه تروریستی "پژاک" در غرب کشور به فیض عظیم شهادت نائل شد.

پیکر مطهر این شهید بزرگوار پس از تشییع و اقامه نماز در گلزار شهدای یاسوج و در کنار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

پاسدار شهید "قاسم قاسمی" در سال 1351 شمسی در منطقه عشایری "پشتکوه جلیل" به دنیا آمد.

وی در سنین نوجوانی به صورت داوطلبانه به جبهه های جنگ حق علیه باطل شتافت و دوسال از عمر خود را به دفاع از کشور پرداخت.

از این شهید دو فرزند دختر و یک فرزند پسر به یادگار مانده است.

کد مطلب 1367984

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