به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسئولان استانی، شهرستانی، نیروهای نظامی، انتظامی و خانواده معظم شهدا دو شهید گمنام در شهر یاسوج تشییع شدند.

سرهنگ امرالله درفشی در حاشیه تشییع این شهدا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همزمان با سراسر کشور ۱۱۴ شهید گمنام در روز عرفه و روز برائت از مشرکین در سراسر کشور تشییع شدند، گفت: مراسم دعای عرفه با حضور این دو شهید در شهر یاسوج و گچساران برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه شبی با شهداء در شهر یاسوج برگزار می شود، افزود: این برنامه با حضور خانواده های معظم شهدا و مردم در گنجینه شهدای کنگره شهدای یاسوج برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هر چه داریم به برکت خون شهداست، تصریح کرد: مردم با حضور باشکوه خود در این مراسم بار دیگر بیعت خود را با امام شهدا و ولایت نشان دادند.

درفشی اضافه کرد: این دو شهید گمنام بعد از برگزاری دعای عرفه، روز دوشنبه ساعت ۷ صبح به تهران منتقل می شوند.