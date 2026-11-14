به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز(شنبه ۲۳ آبان) دومین بازی خود را در گروه D انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال مقابل سریلانکا در استادیوم ملی وین‌تیان برگزار کرد.

شاگردان ارمغان احمدی که در نخستین دیدار این رقابت‌ها یک بر صفر پاکستان را شکست داده بودند، امروز با ارائه نمایشی یک طرفه، ۱۱ بر صفر حریف جنوب شرق آسیای خود را مغلوب کردند تا با ۶ امتیاز صدرنشین گروه شوند.

پارسا خشت‌زر(۳) امیرمحمد زارعی(۱۳، ۲۸، ۱+۴۵ و ۵۷) علی نادری(۱۶_ پنالتی و ۱۷) رادین میرنژاد(۴۰) امیرعلی مردانی(۳+۴۵) امیر سام جنت علیپور(۵۷ و ۶۸) برای تیم نوجوانان موفق به گلزنی شدند.

یاشار حیدری، پارسا خشت‌زر، سام شویکلو، سبحان شهریاری، امیرعلی علی‌مردانی(۷۷_ آرش خامی‌زاد)، امید عبدحسینی، حامد نعیمی(۴۶_ امیرسام جنت علیپور)، کیوان ایران‌زاد، امیرمحمد زارعی(۶۹_ طاها یوسفی راد)، رادین میرنژاد(۴۶_ محمد حسین مرادی) و علی نادری(۶۹_ علی نادری) برای تیم کشورمان به زمین رفتند.

تیم ایران از ساعت ۱۲:۳۰ سه‌شنبه ۲۶ آبان در سومین بازی خود در این مرحله به مصاف اردن می‌رود.