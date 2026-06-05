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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

فدراسیون در حال بررسی نهایی؛

گزینه‌های سرمربیگری تیم‌های فوتبال جوانان و نوجوانان ایران مشخص شدند

گزینه‌های سرمربیگری تیم‌های فوتبال جوانان و نوجوانان ایران مشخص شدند

فدراسیون فوتبال قصد دارد بزودی سرمربی دو تیم جوانان و نوجوانان ایران را انتخاب و معرفی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فدراسیون فوتبال تمرکزش را روی آماده سازی نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته و نیم نگاهی هم به آماده سازی تیم فوتبال امید برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا دارد، تیم های جوانان و نوجوانان رها شده هستند.

با توجه به رویدادهای پیش روی این دو تیم رده پایه، فدراسیون قصد دارد سرمربیان تیم های نوجوانان و جوانان را انتخاب و معرفی کند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد ایمان مبعلی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران گزینه اصلی هدایت تیم نوجوانان است و قاسم حدادی فر سرمربی سابق تیم ذوب آهن اصفهان هم گزینه هدایت تیم جوانان خواهد بود.

فدراسیون فوتبال در حال انجام بررسی های نهایی است تا این دو گزینه را به عنوان سرمربیان تیم های پایه انتخاب و معرفی کند.

کد مطلب 6850796

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