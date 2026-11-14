به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نقشه حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه ۲۲ آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، میزان رطوبت در ایستگاه‌های مختلف استان خوزستان ثبت شد.

بر همین اساس، پس از ایذه با ۹۶ درصد، گتوند با ۹۳ درصد و بهبهان با ۹۲ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کردند. همچنین میزان رطوبت در صفی‌آباد دزفول و مسجدسلیمان ۸۸ درصد، شوش ۸۵ درصد، لالی ۸۳ درصد و هویزه ۸۰ درصد گزارش شد.

بر اساس این گزارش، رامشیر ۷۹ درصد، رامهرمز و کشاورزی اهواز ۷۵ درصد، آغاجاری ۷۴ درصد، امیدیه و بستان ۷۳ درصد، آبادان ۷۱ درصد، شوشتر و هفتکل ۷۰ درصد، هندیجان ۶۹ درصد، بندر ماهشهر و شادگان ۶۶ درصد، حسینیه ۶۰ درصد، فرودگاه اهواز ۵۹ درصد و دزپارت ۵۵ درصد رطوبت را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کردند.

کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان نیز با ۵۵ درصد مربوط به دزپارت گزارش شد.