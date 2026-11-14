به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال برزیل و ژاپن در دیداری تدارکاتی از ساعت ۱۳:۴۵ امروز شنبه ۲۳ آبان در ورزشگاه ملی سنگاپور به مصاف هم رفتند که این مسابقه در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ژاپن خاتمه یافت تا شاگردان هاجیمه موریاسو برابر سلسائو به پیروزی ارزشمندی دست پیدا کنند.

ژاپنی‌ها شروعی طوفانی در این مسابقه داشتند و خیلی زود توانستند برتری خود را به حریف دیکته کنند. تاکفوسا کوبو در دقیقه ۱۵ نخستین گل سامورایی‌ها را به ثمر رساند و تنها چهار دقیقه بعد، کیتو ناکامورا در دقیقه ۱۹ اختلاف را به دو گل افزایش داد تا برزیل در همان دقایق ابتدایی با شرایط دشواری روبه‌رو شود.

پس از دریافت دو گل شاگردان کارلو آنچلوتی برای جبران نتیجه حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۳۳ توسط وینیسیوس جونیور به گل رسیدند. ستاره برزیلی با شوتی تماشایی از راه دور موفق شد اختلاف را به حداقل برساند تا سلسائو با امید بیشتری نیمه نخست را به پایان برساند.

برزیلی‌ها در نیمه دوم نیز برای رسیدن به گل تساوی تلاش کردند و سرانجام در دقیقه ۷۵ بار دیگر وینیسیوس جونیور در نقش گلزن ظاهر شد و با باز کردن دروازه ژاپن، نتیجه را به تساوی کشاند تا بازی در دقایق پایانی با حساسیت بیشتری دنبال شود.

با این حال ژاپن در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم و در دقیقه ۱ +۹۰ روی یک ضدحمله به گل سوم رسید. تاتسوهیرو ساکاموتو در موقعیتی تک‌به‌تک با دروازه‌بان برزیل موفق شد گل پیروزی‌بخش سامورایی‌ها را به ثمر برساند تا تلاش‌های سلسائو برای فرار از شکست بی‌نتیجه بماند و ژاپن با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی برسد.