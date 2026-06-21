ژاپن در هزارمین بازی جام جهانی تونس را حذف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ژاپن و تونس در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه F صبح امروز یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۰۷:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه مونتری مکزیک رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود ژاپنی ها به پایان رسید.

مصاف ژاپن و تونس هزارمین بازی تاریخ مسابقات جام جهانی بود.

شروع بازی و گل برای ژاپن

شاگردان هاجیمه موری‌یاسو در تیم ملی ژاپن بازی را هجومی آغاز کردند و خیلی زود توانستند به گل برسند. در دقیقه ۴، یک حرکت تیمی زیبا از سمت راست به چپ زمین شکل گرفت و پس از ارسال زمینی «کیتو ناکامورا»، «دایچی کامادا» هافبک تیم کریستال پالاس در محوطه جریمه توپ را وارد دروازه تونس کرد تا ژاپن خیلی زود از حریف خود پیش بیفتد.

پس از گل نخست، بازی با ریتمی بسیار بالا دنبال شد و ژاپن چند بار دیگر نیز روی ضدحملات خطرناک ظاهر شد. در دقیقه ۱۸، اشتباه دو مهاجم تونس فرصت یک حمله سریع دیگر را برای ژاپنی‌ها فراهم کرد اما مدافعان تونس این بار مانع گلزنی شدند.

در دقیقه ۲۰، «ایمن دهمن» دروازه‌بان تونس که به جای «محیب شماخ» در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، برای جمع‌آوری یک توپ بلند از دروازه خارج شد و در برخوردی شدید با «آیاسه اوئدا» مهاجم ژاپن مواجه شد؛ صحنه‌ای که در نهایت با اعلام خطا به سود دروازه‌بان تونس همراه شد.

هرچند تونس پس از دقایق ابتدایی تا حدودی از فشار حملات ژاپن کاست، اما آمار مالکیت ۶۵ درصدی سامورایی‌ها تا دقیقه ۲۶ نشان‌دهنده برتری کامل این تیم در جریان مسابقه بود. نماینده آفریقا در خلق موقعیت‌های جدی ناکام ماند و برای در اختیار گرفتن توپ نیز با مشکلات زیادی مواجه شد.

برتری ژاپنی‌ها دو گله شد

برتری ژاپن در دقیقه ۳۱ بار دیگر به گل تبدیل شد. «آیاسه اوئدا» مهاجم فاینورد با استفاده از فضای ایجادشده مقابل محوطه جریمه تونس، توپ را تا پشت محوطه پیش برد و سپس با ضربه‌ای دقیق که از بین پاهای «منتصر طالبی» مدافع تونس عبور کرد، گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

پس از این گل، نشانه‌های ناامیدی در اردوی تونس و روی سکوها کاملاً مشهود بود. با توجه به حذف زودهنگام تیم‌های هائیتی و ترکیه از رقابت‌ها، تونس نیز در آستانه پیوستن به جمع تیم‌های حذف‌شده قرار گرفت و چهره نگران «هروه رنار» سرمربی این تیم نیز گویای شرایط دشوار نماینده آفریقا بود.

در ادامه، «دیلان برون» در فاصله حدود ۳۰ متری دروازه تونس روی «دایچی کامادا» مرتکب خطا شد تا ژاپن صاحب یک ضربه آزاد خطرناک شود. ارسال به محوطه جریمه با خروج نامطمئن ایمن دهمن همراه بود اما مدافعان تونس موفق شدند خطر را دفع کنند.

در دقیقه ۴۳ نیز ژاپن یک حمله روان دیگر را از جناح راست طراحی کرد اما پاس نهایی برای «ریتسو دوان» با دقت کافی همراه نبود تا اختلاف دو گل تا پایان نیمه نخست حفظ شود.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم این دیدار با حملات سریع ژاپن آغاز شد. در دقیقه ۴۸، «آئو تاناکا» از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد اما شوت او با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت. در ادامه و در دقیقه ۵۳، تونس تلاش کرد با پرس از جلو جریان بازی را تغییر دهد، اما همچنان تحت فشار پاسکاری‌های روان و سرعتی ژاپن قرار داشت.

در دقیقه ۵۹، ارسال «علی عبدی» به محوطه جریمه ژاپن با برخورد به دست «ریستو دوان» همراه شد و تونسی‌ها خواستار اعلام پنالتی شدند، اما داور اعتنایی به این صحنه نکرد. یک دقیقه بعد، در دقیقه ۶۱، بازی بدون موقعیت جدی خاصی دنبال شد و تونس نشانه‌ای از بازگشت به بازی نداشت.

در دقیقه ۶۲، در ورزشگاه مونتری مکزیک، موج مکزیکی روی سکوها شکل گرفت؛ صحنه‌ای که با توجه به روند آرام مسابقه در نیمه دوم، توجه تماشاگران را به خود جلب کرده بود.

در دقیقه ۶۵، «هروه رنار» سرمربی تونس دست به یک تعویض دیگر زد و «سباستین تونکتی» جای خود را به «فیراس چاوات» داد، اما این تغییر نیز تأثیری در روند بازی نداشت.

ژاپن اختلاف را به عدد ۳ رساند

در دقیقه ۶۹، ژاپن به گل سوم رسید. «دایچی کامادا» با یک پاس یک‌ضرب و عمقی، دفاع تونس را از هم پاشید و «جونی ایوتو» با فرار سریع خود، توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد تا اختلاف به سه گل برسد.

در دقیقه ۷۵، تونس تلاش‌هایی روی ضربات ایستگاهی انجام داد و با دو کرنر پیاپی سعی در ایجاد خطر داشتند، اما ثمری نداشت. در دقیقه ۷۶ نیز ضربه «اسماعیل غربی» با واکنش مدافعان ژاپن و به‌ویژه «تاکهیرو تومیاسو» دفع شد.

نماینده آسیا تونس را تحقیر کرد

در ادامه و در دقیقه ۸۴، ژاپن گل چهارم را نیز به ثمر رساند. روی ارسال «کایشو سانو»، «آیاسه اوئدا» با ضربه سر زیبا توپ را به شکل قوس‌دار از بالای سر دروازه‌بان عبور داد و به گوشه دروازه فرستاد تا کار تونس یک‌سره شود.

در دقیقه ۸۷، اوئدا برای جلوگیری از ثبت هت‌تریک تعویض شد و جای خود را به «کیسوکه گوتو» داد. در همین دقایق مشخص شد که تغییرات روی نیمکت تونس نیز هیچ تأثیری در روند بازی نداشته و این تیم همچنان تحت فشار کامل ژاپن قرار دارد.

در نهایت این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود ژاپن به پایان رسید و تونس از دور مسابقات جام جهانی کنار رفت.

در دیگر بازی این گروه تیم های هلند و سوئد شامگاه شنبه ۳۰ خرداد به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۵ بر یک هلندی ها به پایان رسید.