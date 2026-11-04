به گزارش خبرنگار مهر، هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپ امروز چهارشنبه ۱۳ آبان اعلام کرد که با واقعیت تعویق جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ از ژانویه به دسامبر کنار آمده است تصمیمی که احتمالاً آخرین فرصت او برای کسب عنوان قهرمانی پیش از ترک نیمکت تیم ملی ژاپن را از بین می‌برد.

موریاسو که از سال ۲۰۱۸ هدایت تیم ملی ژاپن را بر عهده دارد و باسابقه‌ترین سرمربی این تیم محسوب می‌شود، تأکید کرد که توسعه فوتبال ژاپن را مهم‌تر از موقعیت شخصی خود می‌داند.

او در این باره گفت: اگر جام ملت‌های آسیا طبق برنامه قبلی برگزار می‌شد، تمام تلاشم را می‌کردم تا در آن هفت مسابقه به قهرمانی برسم. اما در عین حال معتقد بودم اگر این رقابت‌ها برگزار نشود آن هفت مسابقه از بین نمی‌روند. اگر این بازی‌ها دوباره برنامه‌ریزی شوند کادر فنی جدید می‌تواند به‌خوبی از آنها برای آماده‌سازی تیم پیش از جام جهانی بعدی استفاده کند.

سرمربی ژاپن افزود: من فقط واقعیت را می‌پذیرم و تمام تلاشم را برای انجام مسئولیتی که در حال حاضر بر عهده دارم به کار می‌گیرم.

موریاسو در ادامه اظهار کرد: ما همیشه تلاش کرده‌ایم بهترین عملکرد را در مسابقاتی که پیش رو داریم ارائه کنیم و در عین حال به آینده نیز توجه داشته باشیم. تعویق جام ملت‌های آسیا چیزی را در این رویکرد تغییر نداده است. برای اینکه ژاپن به تیمی تبدیل شود که توانایی قهرمانی در جام جهانی را دارد، باید درصد پیروزی‌های خود مقابل تیم‌های آمریکای جنوبی را افزایش دهیم.

در همین حال، یاماموتو اعلام کرد که زمان انتقال مسئولیت هدایت تیم ملی ژاپن در داخل فدراسیون فوتبال این کشور مشخص خواهد شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش‌تر اعلام کرده بود که جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ که قرار بود به میزبانی عربستان برگزار شود، به دلیل تحولات منطقه‌ای نزدیک به یک سال به تعویق خواهد افتاد.

طبق برنامه قبلی، قرار بود موریاسو در ابتدای سال آینده میلادی هدایت ژاپن را در این رقابت‌ها بر عهده داشته باشد و پس از آن «جو اویوا» سرمربی فعلی تیم زیر ۲۳ سال ژاپن، جانشین او شود اما با تغییر زمان برگزاری مسابقات احتمال دارد موریاسو در پایان سال جاری میلادی از سمت خود کناره‌گیری کند.

ماساگونی یاماموتو، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ژاپن، از توضیح درباره وضعیت نهایی این موضوع خودداری کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که موریاسو فهرست بازیکنان تیم ملی ژاپن برای دو دیدار دوستانه مقابل برزیل و پاراگوئه در سنگاپور طی ماه نوامبر را اعلام کرد.