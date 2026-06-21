پیروزی یک نیمه ای ژاپن مقابل تونس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ژاپن و تونس در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه F صبح امروز یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۰۷:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه مونتری مکزیک رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود ژاپنی ها خاتمه یافت.
شروع بازی و گل برای ژاپن
شاگردان هاجیمه مورییاسو در تیم ملی ژاپن بازی را هجومی آغاز کردند و خیلی زود توانستند به گل برسند. در دقیقه ۴، یک حرکت تیمی زیبا از سمت راست به چپ زمین شکل گرفت و پس از ارسال زمینی «کیتو ناکامورا»، «دایچی کامادا» هافبک تیم کریستال پالاس در محوطه جریمه توپ را وارد دروازه تونس کرد تا ژاپن خیلی زود از حریف خود پیش بیفتد.
پس از گل نخست، بازی با ریتمی بسیار بالا دنبال شد و ژاپن چند بار دیگر نیز روی ضدحملات خطرناک ظاهر شد. در دقیقه ۱۸، اشتباه دو مهاجم تونس فرصت یک حمله سریع دیگر را برای ژاپنیها فراهم کرد اما مدافعان تونس این بار مانع گلزنی شدند.
در دقیقه ۲۰، «ایمن دهمن» دروازهبان تونس که به جای «محیب شماخ» در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، برای جمعآوری یک توپ بلند از دروازه خارج شد و در برخوردی شدید با «آیاسه اوئدا» مهاجم ژاپن مواجه شد؛ صحنهای که در نهایت با اعلام خطا به سود دروازهبان تونس همراه شد.
هرچند تونس پس از دقایق ابتدایی تا حدودی از فشار حملات ژاپن کاست، اما آمار مالکیت ۶۵ درصدی ساموراییها تا دقیقه ۲۶ نشاندهنده برتری کامل این تیم در جریان مسابقه بود. نماینده آفریقا در خلق موقعیتهای جدی ناکام ماند و برای در اختیار گرفتن توپ نیز با مشکلات زیادی مواجه شد.
برتری ژاپنیها دو گله شد
برتری ژاپن در دقیقه ۳۱ بار دیگر به گل تبدیل شد. «آیاسه اوئدا» مهاجم فاینورد با استفاده از فضای ایجادشده مقابل محوطه جریمه تونس، توپ را تا پشت محوطه پیش برد و سپس با ضربهای دقیق که از بین پاهای «منتصر طالبی» مدافع تونس عبور کرد، گل دوم تیمش را به ثمر رساند.
پس از این گل، نشانههای ناامیدی در اردوی تونس و روی سکوها کاملاً مشهود بود. با توجه به حذف زودهنگام تیمهای هائیتی و ترکیه از رقابتها، تونس نیز در آستانه پیوستن به جمع تیمهای حذفشده قرار گرفت و چهره نگران «هروه رنار» سرمربی این تیم نیز گویای شرایط دشوار نماینده آفریقا بود.
در ادامه، «دیلان برون» در فاصله حدود ۳۰ متری دروازه تونس روی «دایچی کامادا» مرتکب خطا شد تا ژاپن صاحب یک ضربه آزاد خطرناک شود. ارسال به محوطه جریمه با خروج نامطمئن ایمن دهمن همراه بود اما مدافعان تونس موفق شدند خطر را دفع کنند.
در دقیقه ۴۳ نیز ژاپن یک حمله روان دیگر را از جناح راست طراحی کرد اما پاس نهایی برای «ریتسو دوان» با دقت کافی همراه نبود تا اختلاف دو گل تا پایان نیمه نخست حفظ شود.
ژاپنیها در ۴۵ دقیقه ابتدایی نمایش چشمگیری از خود ارائه دادند و با فوتبال روان، مالکیت بالا و حملات متوالی، بارها خط دفاع تونس را تحت فشار قرار دادند؛ عملکردی که آنها را در آستانه صعود و تونس را در آستانه حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داده است.
در نهایت این بازی در نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر به سود ژاپن به پایان رسید.
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