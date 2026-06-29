کامبک رویایی برزیل مقابل ژاپن/ سلسائو راهی دور یک هشتم نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال برزیل و ژاپن در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه دوشنبه ۸ تیر و از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران با قضاوت مائوریتزیو ماریانی در ورزشگاه هیوستون آمریکا به مصاف هم رفتند که این بتزی با نتیجه ۲ بر یک به سود برزیل به پایان رسید و شاگردان کارلو آنچلوتی راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند.

پیروزی ژاپن در نیمه اول

برزیل در همان دقایق ابتدایی چند حمله خطرناک روی دروازه سامورایی‌ها ترتیب داد. در دقیقه دوم کاسمیرو با یک ضربه پشت پا قصد غافلگیر کردن مدافعان ژاپن را داشت که موفق نبود و در ادامه نیز شوت برونو گیمارش پس از برخورد به مدافعان راهی کرنر شد.

در دقیقه چهارم، وینیسیوس جونیور با فراری از پشت مدافعان ژاپن در آستانه خلق موقعیت قرار گرفت، اما خروج به‌موقع زایون سوزوکی، دروازه‌بان ژاپن، این فرصت را از برزیل گرفت. دو دقیقه بعد نیز سوزوکی روی ارسال برزیلی‌ها از روی ضربه ایستگاهی با وجود مهار ناقص در نهایت توپ را در اختیار گرفت.

حملات سلسائو ادامه پیدا کرد و در دقیقه دهم ارسال دانیلو از سمت راست، مدافعان ژاپن را دچار دردسر کرد، اما خط دفاعی این تیم خطر را دفع کرد. در دقیقه دوازدهم کایشو سانو به دلیل خطا روی وینیسیوس جونیور با کارت زرد داور جریمه شد.

در دقیقه ۱۴ ماتئوس کونیا با شوتی زمینی از پشت محوطه جریمه دروازه ژاپن را تهدید کرد، اما سوزوکی با واکنشی مطمئن توپ را راهی کرنر کرد. یک دقیقه بعد نیز کاسمیرو به دلیل خطا روی جونیا ایتو کارت زرد دریافت کرد، اما ضربه ایستگاهی دایچی کامادا در دقیقه ۱۷ پس از برخورد به دیوار دفاعی برزیل راهی کرنر شد و این موقعیت نیز ثمری برای ژاپن نداشت.

در ادامه، برزیل همچنان مالک توپ بود و وینیسیوس در دقیقه ۲۱ پس از اشتباه مدافع ژاپن وارد محوطه جریمه شد، اما ارسال او از مقابل دروازه دقت لازم را نداشت. دو دقیقه بعد نیز ماتئوس کونیا اعتقاد داشت در محوطه جریمه روی او خطای پنالتی صورت گرفته، اما داور دستور به ادامه بازی داد.

پس از وقفه‌ای کوتاه برای استراحت بازیکنان، ژاپن در دقیقه ۲۸ نخستین موقعیت جدی خود را خلق کرد که ضربه سر آیاسه اوئدا از روی کرنر با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

سرانجام در دقیقه ۲۹ ژاپن برخلاف جریان بازی به گل رسید. اشتباه دانیلو در ارسال پاس باعث شد کایشو سانو توپ را تصاحب کند. این بازیکن پس از عبور از کاسمیرو، با یک شوت زمینی دقیق دروازه آلیسون بکر را باز کرد تا سامورایی‌ها با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتند.

پس از دریافت گل، برزیل حملات خود را افزایش داد، اما شوت وینیسیوس جونیور در دقیقه ۳۳ به راحتی در اختیار سوزوکی قرار گرفت. دو دقیقه بعد نیز ضربه سرضرب لوکاس پاکتا از پشت محوطه جریمه با فداکاری کایشو سانو بلوکه شد تا اختلاف حفظ شود.

در دقایق پایانی نیمه نخست، ژاپن با حفظ مالکیت توپ بازی را مدیریت کرد و برزیل در خلق موقعیت‌های جدی ناکام ماند. همچنین دایچی کامادا در دقیقه ۴۵ به دلیل متوقف کردن ضدحمله برزیل با کارت زرد داور روبه‌رو شد تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر ژاپن به پایان برسد.

کامبک رویایی برزیل در نیمه دوم

در نیمه دوم دیدار برزیل و ژاپن، جریان بازی با فشار بیشتر شاگردان کارلو آنچلوتی آغاز شد و در همان دقایق ابتدایی، ژاپن روی ضدحملات خطرناک ظاهر شد. در دقیقه ۴۷ دایزن مائدا با یک حرکت سریع در آستانه خلق موقعیت قرار گرفت که دانیلو با خطا روی او متوقفش کرد و با کارت زرد جریمه شد.

در ادامه و در دقیقه ۵۲، ارسال دانیلو از جناح راست با ضربه سر برونو گیمارش همراه شد اما زایون سوزوکی با واکنشی دیدنی توپ را راهی کرنر کرد. یک دقیقه بعد برزیل تا آستانه گل تساوی پیش رفت؛ جایی که ارسال خطرناک مقابل دروازه به کاسمیرو رسید اما ضربه نزدیک او پس از برخورد به مدافع ژاپن و واکنش سوزوکی راه به جایی نبرد.

سرانجام در دقیقه ۵۶ فشار حملات برزیل نتیجه داد و ارسال گابریل ماگالائش با ضربه سر دقیق کاسمیرو همراه شد تا بازی به تساوی یک بر یک کشیده شود. در دقیقه ۵۸ نیز وینیسیوس جونیور با حرکتی انفرادی و ضربه‌ای فنی دروازه ژاپن را تهدید کرد اما سوزوکی با واکنشی فوق‌العاده توپ را به تیر دروازه کوبید و مانع از گل دوم برزیل شد.

در دقیقه ۶۲ دایزن مائدا در موقعیت خوبی قرار گرفت اما کنترل نامناسب توپ باعث شد آلیسون بکر زودتر به توپ برسد. در دقیقه ۶۴ نیز آیاسه اوئدا شوتی از پشت محوطه جریمه زد که دروازه‌بان برزیل آن را مهار کرد.

در دقیقه ۶۶ کارلو آنچلوتی نخستین تغییر خود را انجام داد و گابریل مارتینلی به جای ماتئوس کونیا وارد زمین شد. ژاپن نیز همزمان دو تعویض در ترکیب خود داشت. در دقیقه ۷۴ برزیل روی ارسال کرنر تا آستانه گل دوم پیش رفت اما ضربه سر رایان با برخورد به مدافعان ژاپن راهی کرنر شد.

در دقیقه ۷۷ شوت مارتینلی از پشت محوطه جریمه دقت لازم را نداشت و به بیرون رفت. در دقیقه ۷۸ نیز ژاپن با انجام دو تعویض دیگر، روند بازی را تغییر داد.

در دقایق پایانی، در دقیقه ۸۴ خطای سوزوکی روی دانیلو منجر به کارت زرد و یک ضربه ایستگاهی برای برزیل شد که در دقیقه ۸۵ با ضربه رایان همراه شد اما دفاع ژاپن توپ را دور کرد. در دقیقه ۸۸ نیز حملات برزیل ادامه یافت اما تلاش‌های وینیسیوس جونیور به گل نرسید.

در وقت‌های تلف‌شده و در دقیقه ۹۰+۱، داور شش دقیقه زمان اضافه اعلام کرد و کاسمیرو به دلیل مصدومیت زمین را ترک کرد. در دقیقه ۹۰+۲ فابینیو به جای او وارد زمین شد. در دقیقه ۹۰+۴ اندریک با حرکتی تکنیکی برای برزیل کرنر گرفت و سرانجام در دقیقه ۹۰+۶، برزیل روی یک پاس دقیق برونو گیمارش و ضربه گابریل مارتینلی به گل دوم رسید تا این تیم با نتیجه ۲ بر یک از ژاپن پیش بیفتد.

در نهایت این بازی با برتری برزیل به پایان رسید.