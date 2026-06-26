به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و سوئد در دور سوم و پایانی مرحله گروهی و از گروه F بامداد جمعه ۵ تیر و از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران با قضاوت ایوان بارتون و در ورزشگاه دالاس آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. با کسب یک امتیاز این بازی ژاپن ۵ امتیازی شد و پس از هلند ۷ امتیازی با قرارگیری در رده دوم جواز حضور در مرحله حذفی را پیدا کرد و در مرحله یک شانزدهم نهایی رو در روی برزیل قرار خواهد گرفت. تیم سوئد هم با ۴ امتیاز به عنوان یکی از تیم های سوم برتر گروه های جام جهانی به مرحله حذفی صعود کرد.

تساوی در نیمه اول

سوئد بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و در همان دقیقه نخست توانست اولین موقعیت خود را روی دروازه ژاپن ایجاد کند. در این صحنه الیوت استرود با نفوذ از جناح کناری خود را به خط عرضی رساند و موفق شد در کمتر از ۲۰ ثانیه برای تیمش یک ضربه کرنر بگیرد تا فشار ابتدایی زردپوشان سوئد روی دروازه ژاپن شکل بگیرد.

در دقیقه ۳ سوئدی‌ها بار دیگر از روی ضربات کرنر خطرساز شدند و ژاپن ناچار شد دو کرنر پیاپی را دفع کند تا از زیر فشار اولیه حریف خارج شود. در ادامه همین دقایق، ژاپن نخستین حمله جدی خود را طراحی کرد و دایزن مائدا با نفوذ به محوطه جریمه سوئد در موقعیت مناسبی قرار گرفت. او در تقابل با گابریل گودموندسون نقش بر زمین شد و اعتقاد به خطای پنالتی داشت، اما داور این برخورد را برای اعلام پنالتی کافی ندانست.

در ادامه بازی، سوئد بار دیگر به سمت دروازه ژاپن حمله کرد و الکساندر برنهاردسون با یک شوت زمینی دروازه حریف را هدف گرفت، اما ضربه او قدرت لازم را نداشت و زیون سوزوکی، دروازه‌بان ژاپن، به راحتی توپ را مهار کرد.

در ادامه حملات سوئد، آنتونی الانگا با یک حرکت سریع از میانه میدان عبور کرد و در شرایطی که می‌توانست برای تیمش موقعیت‌سازی کند، با خطای آئو تاناکا متوقف شد. هافبک ژاپن در این صحنه خوش‌شانس بود که داور از کارت زرد استفاده نکرد.

فشار سوئد روی الانگا ادامه داشت و دقایقی بعد این بازیکن بار دیگر هدف یک خطای خشن قرار گرفت. این بار هیروکی ایتو از پشت روی وینگر سوئد مرتکب خطا شد و الانگا را روی زمین انداخت تا بازی در همان دقایق ابتدایی با درگیری‌های فیزیکی و خطاهای پیاپی دنبال شود.

ژاپن در دقیقه ۲۲ یکی از بهترین موقعیت‌های خود را خلق کرد. در این صحنه بازیکنان ژاپن توپ را از سمت چپ به جریان انداختند و ارسال انجام‌شده به روی دروازه با ضربه سر دایزن مائدا در تیر نزدیک همراه شد، اما مهاجم ژاپن نتوانست ضربه‌اش را در چارچوب نگه دارد و توپ از بالای دروازه به بیرون رفت تا این فرصت خوب برای سامورایی‌ها از دست برود.

در دقیقه ۲۶ داور مسابقه به دلیل گرمای هوا بازی را برای وقفه نوشیدن آب متوقف کرد. در این مقطع هر دو تیم نمایش نسبتاً خوبی ارائه کرده بودند، اما مسابقه هنوز ریتمی محتاطانه داشت و به نظر می‌رسید دو تیم در انتظار فرصتی مناسب برای ریسک‌پذیری بیشتر و باز کردن جریان بازی هستند.

سوئد در دقیقه ۲۹ بار دیگر تلاش کرد از عمق دفاع ژاپن عبور کند. در این صحنه یاسین آیاری با یک فرار خوب وارد محوطه جریمه شد، اما آنتونی الانگا در ارسال پاس عمقی برای او دقت لازم را نداشت و توپ با شدت زیادی از مقابل این بازیکن عبور کرد تا یک موقعیت مناسب برای سوئدی‌ها از بین برود.

در دقیقه ۳۱ ژاپن با یک ارسال بلند از عقب زمین به دنبال غافلگیر کردن خط دفاع سوئد بود. یوکیناری سوگاوارا توپ را به سمت آیاسه اوئدا فرستاد، اما مهاجم ژاپن در میان دو مدافع سوئد محاصره شد و در نهایت یاکوب ویدل زترستروم، دروازه‌بان سوئد، با خروجی به‌موقع توپ را در اختیار گرفت تا خطر از دروازه تیمش دور شود.

سوئد در دقیقه ۳۹ یک حمله دیگر را از سمت راست طراحی کرد. در این صحنه الکساندر برنهاردسون با عبور از یک چالش، قصد داشت توپ را با یک ارسال زمینی به داخل محوطه جریمه ژاپن بفرستد، اما آئو تاناکا که در این دقایق حضوری پررنگ در نقاط مختلف زمین داشت، با جای‌گیری مناسب و واکنشی به‌موقع مسیر توپ را بست تا این حمله سوئد بی‌ثمر بماند.

در دقیقه ۴۰ کادر فنی ژاپن تصمیمی جالب توجه گرفت و دست به تعویضی زودهنگام زد. در این صحنه کو ایتاکورا کاپیتان ژاپن در حالی از زمین خارج شد که نشانه‌ای از مصدومیت در او دیده نمی‌شد و شوگو تانیگوچی به جای او وارد میدان شد تا سامورایی‌ها با تغییر در خط دفاعی به کار خود ادامه دهند.

ژاپن در دقیقه ۴۱ تلاش کرد از پشت محوطه جریمه دروازه سوئد را تهدید کند. یوکیناری سوگاوارا با یک ضربه از پشت محوطه شانس خود را امتحان کرد، اما توپ او قدرت و دقت لازم را نداشت و یاکوب ویدل زترستروم، دروازه‌بان سوئد، بدون دردسر آن را مهار کرد.

در دقیقه ۴۲ بار دیگر نبرد فیزیکی در میانه میدان بالا گرفت و آئو تاناکا کنار خط طولی زمین با خطا آنتونی الانگا را متوقف کرد. این صحنه با اعتراض وینگر سوئد همراه شد و او خطاب به داور از تکرار خطاها روی خود گلایه کرد.

ژاپن که در دقایق پایانی نیمه نخست برتری نسبی بیشتری پیدا کرده بود، در دقیقه ۴۵ یک حمله خطرناک دیگر ترتیب داد. کیتو ناکامورا در سمت چپ با حرکتی هوشمندانه الکساندر برنهاردسون را جا گذاشت و توپ را به داخل محوطه فرستاد، اما ارسال او بیش از حد محکم بود و هیچ‌یک از بازیکنان ژاپن نتوانستند از آن استفاده کنند.

بهترین فرصت ژاپن در نیمه نخست در دقیقه ۱+ ۴۵ رقم خورد؛ جایی که کیتو ناکامورا با یک ضربه خطرناک دروازه سوئد را به شدت تهدید کرد، اما یاکوب زترستروم با واکنشی تماشایی توپ را راهی کرنر کرد. در این صحنه ناکامورا با استفاده از مدافع سوئد به‌عنوان پوشش، ضربه‌اش را به شکلی ناگهانی روانه دروازه کرد و همین مسئله کار را برای دروازه‌بان سوئد دشوار کرده بود، اما او در نهایت با یک مهار مهم مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

شروع نیمه دوم

در دقیقه ۵۰، سوئد روی یک ضربه کرنر فرصت خوبی برای تهدید دروازه ژاپن به دست آورد. توپ ارسالی روی تیر نزدیک به گوستاف لاگربیلکه رسید و این مدافع با ضربه سر دروازه ژاپن را هدف گرفت، اما توپ او دقت لازم را نداشت و با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت تا این موقعیت برای سوئد از دست برود.

ژاپن در ادامه فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کرد و در دقیقه ۵۴ تا آستانه گلزنی پیش رفت. در این صحنه آیاسه اوئدا که در تیر دوم کاملاً بدون یارگیری رها شده بود، با یک ضربه والی دروازه سوئد را تهدید کرد اما یاکوب ویدل زترستروم، دروازه‌بان سوئد، با واکنشی تماشایی مانع از باز شدن دروازه تیمش شد. هرچند در ادامه کمک‌داور با تأخیر پرچم آفساید را بالا برد، اما این موضوع چیزی از ارزش واکنش دروازه‌بان سوئد کم نکرد.

ژاپن چراغ اول را روشن کرد

فشار حملات ژاپن سرانجام در دقیقه ۵۶ به ثمر نشست و این تیم موفق شد گل نخست مسابقه را وارد دروازه سوئد کند. در این صحنه ریتسو دوان در فاصله حدود ۲۵ یاردی از دروازه با آیاسه اوئدا یک کار ترکیبی و یک-دو تماشایی انجام داد و سپس با پاسی دقیق و کات‌دار توپ را از بین مدافعان میانی سوئد عبور داد. دایزن مائدا با فراری عالی خود را به توپ رساند و با ضربه‌ای چیپ و حساب‌شده توپ را از بالای سر دروازه‌بان عبور داد تا ژاپن با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد؛ گلی که با توجه به روند بازی، کاملاً قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید.

خوشحالی ژاپنی‌ها ۷ دقیقه دوام داشت

تنها هفت دقیقه پس از گل ژاپن، سوئد در دقیقه ۶۲ موفق شد کار را به تساوی بکشاند. در این صحنه آنتونی الانگا توپ را در جناح راست دریافت کرد و پس از حرکت به داخل، در حالی که به نظر می‌رسید قصد ارسال دارد، با یک ضربه زمینی کات‌دار توپ را به سمت تیر دورتر فرستاد؛ ضربه‌ای که پس از طی مسافتی طولانی، از مقابل زیون سوزوکی عبور کرد و درون دروازه ژاپن جای گرفت تا نتیجه بازی یک بر یک شود. به نظر می‌رسید دروازه‌بان ژاپن توپ را دیر دیده و همین مسئله واکنش او را دشوار کرده بود.

پس از این گل، سوئد با روحیه‌ای متفاوت بازی را دنبال کرد و در دقیقه ۶۵ بار دیگر دروازه ژاپن را تهدید کرد. در این صحنه الکساندر ایساک با پرس موفق، یوکیناری سوگاوارا را در زمان خروج از خط دفاعی تحت فشار قرار داد و توپ را از او گرفت. مهاجم سوئد بلافاصله چرخید و با ضربه‌ای به سمت گوشه پایین دروازه شانس خود را امتحان کرد، اما زیون سوزوکی با واکنشی خوب خود را به توپ رساند و آن را راهی کرنر کرد تا مانع از گل دوم سوئد شود.

در واکنش به بهتر شدن جریان بازی سوئد، کادر فنی ژاپن در دقیقه ۶۷ دست به دو تعویض همزمان زد تا نیروی تازه‌ای به خط حمله تیمش تزریق کند. بر این اساس کوکی اوگاوا و جونیا ایتو وارد زمین شدند و جای آیاسه اوئدا و ریتسو دوان را در ترکیب ژاپن گرفتند.

در دقیقه ۶۸ نیز بازی برای وقفه نوشیدن آب متوقف شد تا دو تیم در شرایطی که مسابقه به تساوی کشیده شده بود، دقایقی برای بازیابی انرژی و دریافت دستورات تازه از کادر فنی خود فرصت داشته باشند.

در دقیقه ۷۴، وقفه نوشیدن آب به سود ژاپن تمام شد و این تیم که پیش از آن برای دقایقی تحت فشار سوئد قرار داشت، توانست با در اختیار گرفتن توپ، جریان بازی را آرام‌تر کرده و مالکیت بیشتری روی مسابقه داشته باشد. ژاپنی‌ها در این مقطع با حفظ توپ، اجازه ندادند سوئد مانند دقایق بعد از گل تساوی، با همان شدت به حملات خود ادامه دهد.

سه دقیقه بعد و در دقیقه ۷۶، هر دو تیم دست به چند تعویض همزمان زدند. در ترکیب سوئد، دنیل اسونسون و کن سما به جای الکساندر برنهاردسون و الیوت استرود وارد میدان شدند تا انرژی تازه‌ای به جناحین این تیم اضافه شود. در سوی مقابل، ژاپن نیز یوتو ناگاتومو را برای صد و چهل‌وششمین بازی ملی‌اش به میدان فرستاد و تسویوشی واتانابه هم وارد ترکیب شد. این دو بازیکن جانشین کیتو ناکامورا و آیومو سکو شدند.

در دقیقه ۷۷، شوگو تانیگوچی مدافع ژاپن با خطایی از پشت روی ویکتور یوکرش، مهاجم سوئد، او را متوقف کرد و با کارت زرد داور جریمه شد. این خطا یک ضربه آزاد خطرناک در فاصله حدود ۳۰ یاردی و در سمت راست دروازه ژاپن برای سوئد به همراه داشت. ارسال اولیه سوئدی‌ها توسط مدافعان ژاپن دفع شد، اما توپ برگشتی دوباره در اختیار بازیکنان این تیم قرار گرفت و در ادامه دنیل اسونسون شانس خود را برای شوت‌زنی امتحان کرد که ضربه او پس از برخورد به مدافعان ژاپن راهی کرنر شد.

فشار سوئد از روی ضربات ایستگاهی ادامه پیدا کرد و ژاپن بار دیگر در نزدیکی محوطه جریمه خود مرتکب خطا شد. این بار هیروکی ایتو در نزدیکی پرچم کرنر با خطا روی آنتونی الانگا یک ضربه آزاد دیگر به سوئد هدیه داد، اما ژاپنی‌ها از این صحنه جان سالم به در بردند و ضربه سر گوستاف لاگربیلکه از روی توپ ارسالی، با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۸۳، ژاپن در یکی از ضدحملات خود بار دیگر دروازه سوئد را تهدید کرد. بازیکنان این تیم با پرس دو نفره موفق شدند آنتونی الانگا را در زمان آغاز ضدحمله سوئد از توپ جدا کنند و بلافاصله حمله‌ای سریع ترتیب دهند. در ادامه یک ارسال زودهنگام به درون محوطه جریمه برای کوکی اوگاوا فرستاده شد و این مهاجم در شرایطی که تقریباً تنها بود، برای ضربه زدن به توپ کشید، اما نتوانست آن را به سمت دروازه هدایت کند تا این فرصت مناسب برای ژاپن از دست برود.

در دقیقه ۸۴، ویکتور گیوکرش مهاجم سوئد در میانه میدان دایچی کامادا را متوقف کرد و به دلیل این خطا با کارت زرد داور جریمه شد تا یکی از چهره‌های هجومی سوئد در دقایق حساس پایانی با احتیاط بیشتری به بازی ادامه دهد.

در دقیقه ۸۶، ویکتور لیندلوف کاپیتان سوئد در محوطه جریمه خودی روی زمین نشست و به نظر می‌رسید از ناحیه هر دو پا دچار گرفتگی عضلانی شده است. در این صحنه، دروازه‌بان سوئد و یکی دیگر از بازیکنان این تیم به کمک او آمدند تا شرایطش بهتر شود، اما در نهایت مشخص شد مدافع باتجربه سوئد توان ادامه بازی را ندارد.

در دقیقه ۸۷، کادر فنی سوئد برای ادامه مسابقه دست به دو تعویض زد؛ به این ترتیب کارل استارفلت به جای ویکتور لیندلوف وارد زمین شد و بنجامین نیگرن نیز جای گابریل گودموندسون را در ترکیب سوئد گرفت تا این تیم با نیرویی تازه برای حملات دقایق پایانی آماده شود.

در دقیقه ۹۰، داور مسابقه اعلام کرد که نیمه دوم این دیدار ۷ دقیقه وقت تلف‌شده خواهد داشت؛ زمانی که می‌توانست سرنوشت این بازی حساس را تغییر دهد.

در دقیقه ۱+۹۰، سوئد روی یک ارسال بلند به محوطه جریمه ژاپن فشار زیادی وارد کرد. در این صحنه زیون سوزوکی، دروازه‌بان ژاپن، برای مهار توپ از دروازه خارج شد اما خروج او چندان مطمئن نبود و نتوانست ضربه کاملی به توپ بزند. با این حال مدافعان ژاپن به‌موقع وارد عمل شدند و خطر را از مقابل دروازه دور کردند تا سامورایی‌ها از این موقعیت جان سالم به در ببرند.

در ادامه فشار سوئد، این تیم در دقیقه ۲+۹۰ روی یک ضربه کرنر تا آستانه زدن گل دوم پیش رفت. الکساندر ایساک در تیر نزدیک با ضربه سر توپ را به سمت دروازه ژاپن هدایت کرد، اما زیون سوزوکی با واکنشی سریع و تماشایی، با یک دست توپ را مهار کرد و در ادامه نیز در دومین تلاش، آن را در اختیار گرفت تا دروازه ژاپن بسته بماند. این مهار، یکی از مهم‌ترین صحنه‌های بازی در دقایق پایانی بود.

فشار حملات سوئد همچنان ادامه داشت و در دقیقه ۴+۹۰، آنتونی الانگا تا آستانه زدن گل دوم تیمش پیش رفت. این بازیکن با یک ضربه دقیق قصد داشت توپ را به گوشه دورتر دروازه ژاپن بفرستد، اما بار دیگر زیون سوزوکی با واکنشی سریع و مطمئن، توپ را دفع کرد تا ژاپن همچنان در بازی باقی بماند.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.