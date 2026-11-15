به گزارش خبرنگار مهر، شکست غیرمنتظره تیم ملی فوتبال برزیل مقابل ژاپن با واکنش‌های تندی همراه شده است. در همین راستا، روماریو، مهاجم سابق سلسائو و یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال این کشور، انتقادهای شدیدی را علیه کارلو آنچلوتی مطرح کرد و از رئیس فدراسیون فوتبال برزیل خواست برای تغییر شرایط تیم ملی تصمیم قاطعی بگیرد.

روماریو با اشاره به افتخارات آنچلوتی در فوتبال باشگاهی گفت: هیچ‌کس سابقه و دستاوردهای او را زیر سؤال نمی‌برد. آنچلوتی یکی از بهترین مربیانی است که دنیای فوتبال به خود دیده، اما موفقیت‌هایش در سطح باشگاهی به دست آمده است. او تاکنون نتوانسته توانایی‌های واقعی خود را در تیم ملی برزیل نشان دهد و دیگر نمی‌توان این شرایط را تحمل کرد.

اسطوره فوتبال برزیل در ادامه خطاب به سرمربی ایتالیایی اظهار داشت: اگر می‌خواهی به مربیگری ادامه بدهی، به باشگاه‌هایی برگرد که در آن‌ها برای خودت نام و اعتبار به دست آوردی. تیم ملی برزیل نمی‌تواند همچنان هزینه حضور تو را بپردازد.

او همچنین «سامیر خاود» رئیس فدراسیون فوتبال برزیل را خطاب قرار داد و تأکید کرد که زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده است. روماریو گفت: تو جوان و برزیلی هستی و فکر می‌کنم بهترین‌ها را برای فوتبال کشورمان می‌خواهی. اکنون زمان آن است که شجاعت خود را برای گرفتن یک تصمیم مهم نشان بدهی و آنچلوتی را به خانه بفرستی.