دروازه بان ژاپن در یک قدمی حضور در لیگ جزیره

به گزارش خبرنگار مهر، زیون سوزوکی دروازه بان تیم ملی فوتبال ژاپن و باشگاه پارما ایتالیا در آستانه عقد قرارداد با باشگاه استون ویلا انگلیس است.
فابریزیو رومانو خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات با اعلام این خبر در صفحه مجازی اش نوشت: این اقدام پس از توافق استون ویلا با دروازهبان ژاپنی انجام شده است. مذاکرات دو باشگاه استون ویلا با پاریسنژرمن برای جذب این بازیکن روز گذشته به نتیجه نرسید و توافق با باشگاه فرانسوی منتفی شد.
اکنون استون ویلا و پارما در حال نهایی کردن مدارک انتقال سوزوکی هستند و همه چیز برای سفر این دروازهبان به انگلیس و انجام تستهای پزشکی آماده است.
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