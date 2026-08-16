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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

دروازه بان ژاپن در یک قدمی حضور در لیگ جزیره

دروازه بان ژاپن در یک قدمی حضور در لیگ جزیره

دروازه بان تیم ملی فوتبال ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۶ در آستانه عقد قرارداد با تیم استون ویلا است.

به گزارش خبرنگار مهر، زیون سوزوکی دروازه بان تیم ملی فوتبال ژاپن و باشگاه پارما ایتالیا در آستانه عقد قرارداد با باشگاه استون ویلا انگلیس است.

فابریزیو رومانو خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات با اعلام این خبر در صفحه مجازی اش نوشت: این اقدام پس از توافق استون ویلا با دروازه‌بان ژاپنی انجام شده است. مذاکرات دو باشگاه استون ویلا با پاری‌سن‌ژرمن برای جذب این بازیکن روز گذشته به نتیجه نرسید و توافق با باشگاه فرانسوی منتفی شد.

اکنون استون ویلا و پارما در حال نهایی کردن مدارک انتقال سوزوکی هستند و همه چیز برای سفر این دروازه‌بان به انگلیس و انجام تست‌های پزشکی آماده است.

کد مطلب 6918251

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