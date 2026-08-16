دروازه بان ژاپن در یک قدمی حضور در لیگ جزیره

به گزارش خبرنگار مهر، زیون سوزوکی دروازه بان تیم ملی فوتبال ژاپن و باشگاه پارما ایتالیا در آستانه عقد قرارداد با باشگاه استون ویلا انگلیس است.

فابریزیو رومانو خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات با اعلام این خبر در صفحه مجازی اش نوشت: این اقدام پس از توافق استون ویلا با دروازه‌بان ژاپنی انجام شده است. مذاکرات دو باشگاه استون ویلا با پاری‌سن‌ژرمن برای جذب این بازیکن روز گذشته به نتیجه نرسید و توافق با باشگاه فرانسوی منتفی شد.

اکنون استون ویلا و پارما در حال نهایی کردن مدارک انتقال سوزوکی هستند و همه چیز برای سفر این دروازه‌بان به انگلیس و انجام تست‌های پزشکی آماده است.