هلند و ژاپن در نیمه اول به تساوی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال هلند و ژاپن از گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه دالاس آمریکا و با قضاوت اسماعیل الفاتح رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

هلندی‌ها مسابقه را تهاجمی آغاز کردند و در دقیقه سوم نخستین موقعیت جدی خود را خلق کردند. کودی خاکپو با پاسی مناسب دونیل مالن را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد، اما ضربه مهاجم هلند را دروازه‌بان ژاپن مهار کرد.

شاگردان رونالد کومان در هلند پس از دقایق ابتدایی با پاس‌های کوتاه و حفظ مالکیت توپ جریان بازی را در اختیار گرفتند، اما دفاع منسجم ژاپن اجازه نفوذ به مناطق خطرناک را نداد. در مقابل، ژاپنی‌ها با استفاده از ضدحملات سریع بارها خط دفاع حریف را تحت فشار قرار دادند.

در دقیقه هفتم ژاپن صاحب یک ضربه آزاد در سمت چپ زمین شد، اما ارسال بازیکنان این تیم با اعلام آفساید بی‌نتیجه ماند. دقایقی بعد سامورایی‌ها رفته‌رفته بر بازی مسلط‌تر شدند و در دقیقه دوازدهم حرکت ناکامورا از سمت راست و همکاری بازیکنان ژاپن، نخستین نشانه‌های خطر را روی دروازه هلند ایجاد کرد.

ژاپن در دقیقه چهاردهم روی سرعت دایزن مائدا یک ضربه کرنر به دست آورد و یک دقیقه بعد نیز جدی‌ترین موقعیت خود را خلق کرد. تانیگوچی پس از توپ‌گیری در سمت چپ وارد محوطه جریمه شد و توپ را برای مائدا ارسال کرد، اما دخالت به‌موقع ویرجیل فن‌دایک باعث شد ضربه مهاجم ژاپن با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون برود.

در ادامه، هلند همچنان مالکیت توپ بیشتری داشت اما بیشتر پاس‌های این تیم در میانه میدان رد و بدل می‌شد و دفاع منظم ژاپن اجازه خلق موقعیت‌های خطرناک را نمی‌داد. همکاری خاکپو و مالن در دقیقه نوزدهم نیز با واکنش مدافعان ژاپن ناکام ماند.

بهترین فرصت ژاپن در دقیقه ۲۸ رقم خورد؛ ناکامورا در محوطه جریمه صاحب توپ شد اما نتوانست موقعیت مناسبی برای شوت‌زنی پیدا کند و در ادامه توپ را به هیروکی ایتو سپرد. با این حال ضربه ایتو از پشت محوطه جریمه با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

هلند که بیشتر دقایق بازی را در اختیار داشت، در دقیقه ۳۰ روی ارسال از جناح چپ صاحب موقعیتی خطرناک شد اما ضربه سر دنزل دامفریز از زاویه بسته روی سقف دروازه فرود آمد و راهی به چارچوب پیدا نکرد.

در ادامه هلندی‌ها با گردش مداوم توپ در زمین حریف به دنبال شکستن ساختار دفاعی ژاپن بودند، اما سرعت پایین پاس‌ها و کمبود خلاقیت در یک‌سوم هجومی باعث شد موقعیت‌های جدی چندانی روی دروازه سامورایی‌ها ایجاد نشود.

ژاپنی‌ها نیز با رویکردی محتاطانه و اتکا به ضدحملات، تلاش کردند از فضای پشت مدافعان هلند استفاده کنند. در دقیقه ۳۵ خطرناک‌ترین موقعیت مسابقه برای هلند رقم خورد؛ ارسال از روی نقطه کرنر با ضربه سر دونیل مالن همراه شد اما دروازه‌بان ژاپن با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد و مدافعان این تیم نیز در ادامه خطر را دفع کردند.

در سوی مقابل، کیتو ناکامورا فعال‌ترین بازیکن ژاپن در فاز تهاجمی بود. او در دقیقه ۴۱ با فراری سریع از سمت چپ قصد ایجاد موقعیت داشت اما ارسالش راهی اوت شد. دو دقیقه بعد نیز این بازیکن بار دیگر در محوطه جریمه هلند صاحب فرصت شد، اما ضربه او پس از کنترل توپ از کنار دروازه به تور کناری برخورد کرد تا بهترین فرصت ژاپن از دست برود.

کریسنسیو سامرویل وینگر هلند، نیز در دقیقه ۳۸ با حرکات تکنیکی خود از جناح راست خط دفاعی ژاپن را به چالش کشید، اما ارسال نهایی او با دخالت مدافعان ژاپن دفع شد.