به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال هلند و ژاپن از گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه دالاس آمریکا و با قضاوت اسماعیل الفاتح رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.
تساوی دو تیم در نیمه اول
هلندیها مسابقه را تهاجمی آغاز کردند و در دقیقه سوم نخستین موقعیت جدی خود را خلق کردند. کودی خاکپو با پاسی مناسب دونیل مالن را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد، اما ضربه مهاجم هلند را دروازهبان ژاپن مهار کرد.
شاگردان رونالد کومان در هلند پس از دقایق ابتدایی با پاسهای کوتاه و حفظ مالکیت توپ جریان بازی را در اختیار گرفتند، اما دفاع منسجم ژاپن اجازه نفوذ به مناطق خطرناک را نداد. در مقابل، ژاپنیها با استفاده از ضدحملات سریع بارها خط دفاع حریف را تحت فشار قرار دادند.
در دقیقه هفتم ژاپن صاحب یک ضربه آزاد در سمت چپ زمین شد، اما ارسال بازیکنان این تیم با اعلام آفساید بینتیجه ماند. دقایقی بعد ساموراییها رفتهرفته بر بازی مسلطتر شدند و در دقیقه دوازدهم حرکت ناکامورا از سمت راست و همکاری بازیکنان ژاپن، نخستین نشانههای خطر را روی دروازه هلند ایجاد کرد.
ژاپن در دقیقه چهاردهم روی سرعت دایزن مائدا یک ضربه کرنر به دست آورد و یک دقیقه بعد نیز جدیترین موقعیت خود را خلق کرد. تانیگوچی پس از توپگیری در سمت چپ وارد محوطه جریمه شد و توپ را برای مائدا ارسال کرد، اما دخالت بهموقع ویرجیل فندایک باعث شد ضربه مهاجم ژاپن با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون برود.
در ادامه، هلند همچنان مالکیت توپ بیشتری داشت اما بیشتر پاسهای این تیم در میانه میدان رد و بدل میشد و دفاع منظم ژاپن اجازه خلق موقعیتهای خطرناک را نمیداد. همکاری خاکپو و مالن در دقیقه نوزدهم نیز با واکنش مدافعان ژاپن ناکام ماند.
بهترین فرصت ژاپن در دقیقه ۲۸ رقم خورد؛ ناکامورا در محوطه جریمه صاحب توپ شد اما نتوانست موقعیت مناسبی برای شوتزنی پیدا کند و در ادامه توپ را به هیروکی ایتو سپرد. با این حال ضربه ایتو از پشت محوطه جریمه با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.
هلند که بیشتر دقایق بازی را در اختیار داشت، در دقیقه ۳۰ روی ارسال از جناح چپ صاحب موقعیتی خطرناک شد اما ضربه سر دنزل دامفریز از زاویه بسته روی سقف دروازه فرود آمد و راهی به چارچوب پیدا نکرد.
در ادامه هلندیها با گردش مداوم توپ در زمین حریف به دنبال شکستن ساختار دفاعی ژاپن بودند، اما سرعت پایین پاسها و کمبود خلاقیت در یکسوم هجومی باعث شد موقعیتهای جدی چندانی روی دروازه ساموراییها ایجاد نشود.
ژاپنیها نیز با رویکردی محتاطانه و اتکا به ضدحملات، تلاش کردند از فضای پشت مدافعان هلند استفاده کنند. در دقیقه ۳۵ خطرناکترین موقعیت مسابقه برای هلند رقم خورد؛ ارسال از روی نقطه کرنر با ضربه سر دونیل مالن همراه شد اما دروازهبان ژاپن با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد و مدافعان این تیم نیز در ادامه خطر را دفع کردند.
در سوی مقابل، کیتو ناکامورا فعالترین بازیکن ژاپن در فاز تهاجمی بود. او در دقیقه ۴۱ با فراری سریع از سمت چپ قصد ایجاد موقعیت داشت اما ارسالش راهی اوت شد. دو دقیقه بعد نیز این بازیکن بار دیگر در محوطه جریمه هلند صاحب فرصت شد، اما ضربه او پس از کنترل توپ از کنار دروازه به تور کناری برخورد کرد تا بهترین فرصت ژاپن از دست برود.
کریسنسیو سامرویل وینگر هلند، نیز در دقیقه ۳۸ با حرکات تکنیکی خود از جناح راست خط دفاعی ژاپن را به چالش کشید، اما ارسال نهایی او با دخالت مدافعان ژاپن دفع شد.
شروع متفاوت نیمه دوم با گلهای متوالی
نیمه دوم دیدار تیمهای ملی فوتبال هلند و ژاپن در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با گلهای متوالی دو تیم همراه شد تا بازی از حالت محتاطانه نیمه نخست خارج شود.
کاپیتان قفل دروازه ژاپن را باز کرد
هلندیها شروعی طوفانی در نیمه دوم داشتند و با حملات متوالی، دفاع ژاپن را تحت فشار قرار دادند. این فشار در دقیقه ۵۱ به نتیجه رسید؛ جایی که ارسال دقیق رایان گراونبرخ از سمت راست با ضربه سر تماشایی ویرجیل فندایک همراه شد و کاپیتان هلند توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا لالههای نارنجی با یک گل پیش بیفتند.
پس از این گل، ژاپن که تا آن لحظه بیشتر با رویکردی تدافعی بازی میکرد، خطوط خود را جلو کشید و برای جبران نتیجه تلاش بیشتری در فاز هجومی انجام داد.
بازگشت زودهنگام ژاپنیها
تلاش ساموراییها خیلی زود نتیجه داد و در دقیقه ۵۷ روی نخستین حمله جدی خود در نیمه دوم به گل تساوی رسیدند. تاکفوسا کوبو با یک پاس مناسب، کیتو ناکامورا را در موقعیت شوتزنی قرار داد و این بازیکن با ضربهای دقیق از پشت محوطه جریمه، توپ را به گوشه دروازه هلند فرستاد تا بازی یک بر یک مساوی شود.
گل ژاپن باعث شد جریان مسابقه کاملاً تغییر کند و دو تیم با جسارت بیشتری به حملات خود ادامه دهند. در دقیقه ۶۱ کریسنسیو سامرویل به دلیل خطا روی بازیکن حریف از داور کارت زرد دریافت کرد، اما تنها سه دقیقه بعد پاسخ این اتفاق را با گلزنی داد.
لالههای نارنجی بار دیگر پیش افتادند
در دقیقه ۶۴ بار دیگر رایان گراونبرخ در نقش سازنده ظاهر شد و دومین پاس گل خود در این مسابقه را ثبت کرد. پاس او به کریسنسیو سامرویل رسید و این وینگر هلندی با ضربهای دقیق دروازه ژاپن را باز کرد تا هلند برای دومین بار در این مسابقه از حریف آسیایی خود پیش بیفتد.
حملات هلند پس از گل دوم نیز ادامه داشت و در دقیقه ۶۷ دونیل مالن با حرکتی انفرادی وارد محوطه جریمه ژاپن شد و پس از عبور از دو مدافع، در آستانه گلزنی قرار گرفت اما واکنش بهموقع دروازهبان و مدافعان ژاپن مانع از فروپاشی دوباره دروازه این تیم شد. در نهایت نیز کمکداور این صحنه را آفساید اعلام کرد.
ژاپنیها که پس از دریافت گل دوم، حملات بیشتری را روی دروازه هلند ترتیب داده بودند، در دقیقه ۷۹ یکی از بهترین فرصتهای خود را خلق کردند. حرکت خوب بازیکنان ژاپن از جناح راست با ارسال توپ به محوطه جریمه همراه شد و یوکیناری سوگاوارا در موقعیتی مناسب صاحب توپ شد، اما ضربه او از مرکز محوطه جریمه مستقیماً در اختیار دروازهبان هلند قرار گرفت. فرصتی که میتوانست خیلی زودتر کار را به تساوی بکشاند.
ژاپنیها به بازی برگشتند
با نزدیک شدن به دقایق پایانی، سرعت بازی ژاپن افزایش یافت و فشار این تیم روی دروازه هلند بیشتر شد. سرانجام در دقیقه ۸۹ تلاش بازیکنان ژاپن به ثمر نشست. ارسال کرنر و ادامه حمله این تیم با پاس کوکی اوگاوا همراه شد و دایچی کامادا با ضربه سری دقیق از میانه محوطه جریمه، توپ را به گوشه بالای دروازه هلند فرستاد تا نتیجه مسابقه ۲ بر ۲ شود.
هلندیها که در نیمه دوم دو بار از حریف خود پیش افتاده بودند، نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و بهای از دست دادن موقعیتهای متعدد گلزنی را پرداختند. ژاپنیها نیز با استفاده از فرصتهای محدود خود، نشان دادند تا آخرین لحظه از تلاش دست نمیکشند.
با این نتیجه تیم های آسیایی تاکنون در جام جهانی ۲۰۲۶ شکست نخوردهاند. پیش از این کرهجنونی و استرالیا حریفان خود را شکست داده بودند و قطر هم مقابل سوئیس به تساوی رسیده بود.
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