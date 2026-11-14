به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان از شناسایی و دستگیری سه سارق قطعات و محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از وقوع چند مورد سرقت قطعات و وسایل داخل خودرو در شهر کرمانشاه، پیگیری موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

حق‌جویان افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم، هویت سه سارق حرفه‌ای را شناسایی کردند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، متهمان در چند عملیات جداگانه دستگیر شدند و پس از انتقال به مقر انتظامی، مورد بازجویی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۲۷ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو خاطرنشان کرد: برای افراد دستگیرشده پرونده تشکیل و آنان برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.