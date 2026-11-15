به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا استقامتی، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اهمیت آموزش بیماران مبتلا به دیابت، اظهار داشت: آموزش بیماران باید شامل تغذیه، ورزش، دارو درمانی و...، باشد.

وی با عنوان این مطلب که دیابت را باید جدی بگیریم، تاکید کرد: اگر ما نسبت به عوارض این بیماری بی اعتنا باشیم، او ما را رها نمی کند.

استقامتی نسبت به عارضه هایی که دیابت می تواند فرد مبتلا را درگیر کند، هشدار داد و گفت: دیابت یک بیماری مزمن است و بیمار باید خودش به فکر خودش باشد. اما، اگر بی اعتنا باشیم، عارضه ها؛ یکی یکی از راه می رسند.

وی افزود: اگر دیابت را جدی نگیریم، او ما را جدی می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عارضه های ناشی از عدم کنترل دیابت، اشاره کرد و گفت: اگر بی خیال باشیم، عارضه های چشمی، کلیوی، سکته های مغزی و قلبی، زخم پای دیابتی و...، به سراغ ما می آید.