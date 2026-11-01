۲۰ هزار مولد برق اضطراری در کشور فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آماده‌به‌کاری مولدهای برق اضطراری مراکز دارای سطح‌بندی و دستگاه‌های اجرایی، با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، سردار جلیلی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و جمعی از مدیران ارشد صنعت برق در شرکت توانیر برگزار شد.

در این رزمایش، شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور نیز به‌صورت برخط حضور داشتند و آمادگی مولدهای برق اضطراری در مراکز دارای سطح‌بندی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

۲۰ هزار مولد برق اضطراری در کشور شناسایی شده است

سیف‌الله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، در این رزمایش با اشاره به روند توسعه استفاده از مولدهای برق اضطراری در کشور گفت: از سال ۱۳۹۰ و پس از ابلاغ دستورالعمل الزام به استفاده از مولدهای برق اضطراری از سوی سازمان پدافند غیرعامل، وزارت نیرو اجرای این برنامه را با تعداد محدودی از شرکت‌ها آغاز کرد.

به گفته وی، پس از گذشت ۱۵ سال، استفاده از این تجهیزات در سراسر کشور و در اغلب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت‌های بااهمیت نهادینه شده و تعداد مولدهای برق اضطراری به حدود ۲۰ هزار دستگاه رسیده است.

آقابیگی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، نزدیک به ۸۰ درصد این مولدها در وضعیت مطلوب قرار دارند.

برگزاری ۱۵ دوره رزمایش برای ارزیابی آمادگی زیرساخت‌ها

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اشاره به برگزاری ۱۴ دوره پیشین این رزمایش اظهار کرد: اجرای مستمر این رزمایش‌ها در چارچوب تکالیف وزارت نیرو، به بهبود روند استقرار و ارزیابی مولدهای برق اضطراری کمک کرده است.

وی با بیان اینکه سطح کمی و کیفی رزمایش‌ها در دوره‌های مختلف افزایش یافته است، این روند را نشان‌دهنده توجه دستگاه‌های اجرایی به ضرورت تأمین برق اضطراری و استمرار خدمات زیرساختی دانست.

آقابیگی تأکید کرد: پایداری و استمرار خدمات آب و برق در شرایط اضطراری، مستلزم اجرای صحیح الزامات پدافند غیرعامل و آمادگی تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط است.

تأکید بر تاب‌آوری زیرساخت‌های آب و برق در شرایط بحران

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های حاصل از درگیری‌های نظامی اخیر و تهدید زیرساخت‌های حیاتی، رعایت الزامات پدافند غیرعامل را برای استمرار خدمات صنعت آب و برق ضروری دانست.

به گفته مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، افزایش تاب‌آوری، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقای آستانه تحمل زیرساخت‌های آب و برق و حفظ تداوم خدمات حیاتی، از اهداف راهبردی اجرای اقدامات پدافند غیرعامل در این بخش به شمار می‌رود.