به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اکنون با توجه به گزارش های منتشر شده به نظر می رسد در بازطراحی آیفون استفاده وسیع از شیشه در اولویت قرارگرفته است به طور طوریکه شیشه پشت و جلوی دستگاه درگوشه ها دارای خمیدگی است. نسخه های پرو و پرومکس این دستگاه به طور رمزی V۷۳ و V۷۴ نام گرفته اند.

اپل به طور معمول تصمیم ها درباره طراحی را قبل از عرضه نهایی می کند بنابراین مشاهده یک نمونه کاور شیشه ای فیزیکی واقعی در این مرحله، با جدول زمانی ساخت دستگاه همخوانی دارد. البته این امر به معنای آن نیست که طراحی مذکور نهایی شده است. اپل قبلا کانسپت های تمام شیشه ای بلندپروازانه ای را پس از آنکه در تست های مقاومت شکست خوردند، رد کرد. بنابراین تا زمان تایید امکان تغییرات دیگر نیز وجود دارد.

اگر طراحی خمیدگی در گوشه های دستگاه به مرحله تولید برسد، موبایل شکیل تر به نظر می رسد. در این میان گزارش هایی مبنی بر آن وجود دارد که برای نخستین بار پس از ۲۰۲۴ میلادی، اندازه نمایشگرها در سری ۲۰۲۷ به میزان قابل توجهی بزرگتر می شود، به طوریکه اندازه آیفون پرو معمول به ۶.۴۱ اینچ خواهد بود و نسخه پرومکس به حدود ۶.۹۶ اینچ نزدیک تر می شود. یک پنل نمایشگر او ال ای دی درخشان تر و نازک تر از شرکت سامسونگ نیز به کار می رود.

نمایشگر با گوشه های خمیده یک طراحی چشمگیر در موبایل های پرچمدار اندروید بود اما بعدا بیشتر برندها این ترند را به دلیل بروز مشکلاتی رها کردند.