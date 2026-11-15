به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد احمدی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه خرید و فروش غیرمجاز دستگاه‌های فلزیاب در یکی از محله‌های شهر شیراز، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از دریافت گزارش اولیه، با انجام بررسی‌های میدانی و تحقیقات تخصصی و اطمینان از صحت اطلاعات دریافتی، موفق به شناسایی محل فعالیت و مخفیگاه فرد موردنظر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس ادامه داد: در ادامه و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، عملیات شناسایی و دستگیری متهم با پشتیبانی مأموران انتظامی شیراز و مشارکت عوامل کلانتری‌های ۲۰ گلشن و ۱۷ قدمگاه در قالب دو تیم عملیاتی اجرا شد.

احمدی با اشاره به نتایج این عملیات گفت: در جریان اقدام مشترک مأموران، یک نفر دستگیر و سه دستگاه فلزیاب از وی کشف و توقیف شد.

وی اضافه کرد: متهم به همراه پرونده تشکیل‌شده و تجهیزات مکشوفه برای طی مراحل قانونی و پیگیری قضایی به کلانتری ۱۷ قدمگاه تحویل داده شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی کشور بیان کرد: خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب مطابق ضوابط قانونی، منوط به دریافت مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

احمدی همچنین خاطرنشان کرد: فروشندگان این تجهیزات موظف‌اند دستگاه‌های فلزیاب را صرفاً به افرادی عرضه کنند که مجوز قانونی خرید را از وزارت میراث‌فرهنگی دریافت کرده‌اند. همچنین باید نسخه‌ای از برگ فروش شامل مشخصات خریدار و اطلاعات فنی دستگاه را به این وزارتخانه ارسال کنند.

وی در پایان بر تداوم نظارت و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز در زمینه خرید و فروش و استفاده از تجهیزات فلزیاب تأکید کرد و از شهروندان خواست موارد مشکوک را به مراجع مسئول گزارش دهند.