به گزارش خبرگزاری مهر، امین عباسی از اجرای عملیات پاک‌سازی، دودزدایی و مرمت سقف راسته اصلی بازار وکیل جنوبی شیراز با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان خبر داد و گفت : پروژه پاک‌سازی و مرمت سقف راسته اصلی بازار وکیل جنوبی شیراز با تأمین اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت آغاز شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در حفاظت از اصالت معماری و ارزش‌های تاریخی بازار وکیل افزود: با توجه به آسیب‌ها و آلودگی‌های برجای‌مانده از آتش‌سوزی سال ۱۴۰۱، بخشی از عملیات اجرایی به پاک‌سازی و دودزدایی سطوح آجری، تونیزه‌ها و عرق‌چین‌های سقف اختصاص یافته است.

عباسی ادامه داد: در این بخش، آثار دوده و آلودگی‌های ناشی از حریق با استفاده از روش‌های تخصصی پاک‌سازی می‌شود تا علاوه بر بهبود وضعیت ظاهری بنا، از آسیب‌های احتمالی به مصالح و عناصر تاریخی آن جلوگیری شود.

سرپرست اداره فنی میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این پروژه گفت: تعمیر، مرمت و رنگ‌آمیزی نورگیرهای فلزی واقع در بخش فوقانی حجره‌ها نیز با هدف سامان‌دهی و بهبود وضعیت عناصر معماری سقف بازار در حال انجام است.

وی همچنین از اجرای عملیات تعمیر و مرمت بخش‌های آجری در سطوح قائم و منحنی قسمت‌های داخلی راسته اصلی بازار خبر داد و افزود: این اقدامات متناسب با ویژگی‌های معماری بنا و با هدف حفظ ساختار و هویت تاریخی آن اجرا می‌شود.

بازار وکیل شیراز به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی و معماری دوره زندیه، از جایگاه ویژه‌ای در میراث فرهنگی کشور برخوردار است. حفاظت از اجزای معماری این مجموعه، به‌ویژه سقف‌ها، طاق‌ها و عرق‌چین‌های آجری، نقش مهمی در ماندگاری این اثر تاریخی دارد.

اجرای این پروژه با اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، گامی در راستای حفاظت از بخش‌های آسیب‌دیده و فرسوده راسته اصلی بازار وکیل جنوبی شیراز به شمار می‌رود.