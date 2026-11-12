به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای حفاظت از آثار تاریخی گفت: صیانت از محوطه‌های ارزشمند میراث جهانی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید اعتباری است و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا، ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامه‌های حفاظت، مرمت و صیانت از پایگاه‌های جهانی تخت جمشید و پاسارگاد تأمین شده است.

میراث جهانی فارس نیازمند حفاظت بین‌نسلی است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با تأکید بر جایگاه تاریخی این دو اثر تصریح کرد: تخت جمشید و پاسارگاد از برجسته‌ترین نمادهای تمدن و هویت تاریخی ایران به شمار می‌روند و حفاظت اصولی از این میراث ارزشمند، مسئولیتی ملی و بین‌نسلی است.

مریدی خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار از محل ظرفیت‌های مالیاتی، علاوه بر کمک به پیشبرد برنامه‌های حفاظتی و مرمتی، زمینه مشارکت مؤثرتر مردم در پاسداشت میراث فرهنگی کشور را فراهم می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص و بهره‌برداری هدفمند از این منابع، روند اجرای اقدامات حفاظتی و مرمتی در دو پایگاه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد با قوت بیشتری دنبال شود.