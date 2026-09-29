به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پلی‌لیست ابی» به دراماتورژی و کارگردانی ابراهیم امینی، اقتباسی از نمایشنامه «Every Brilliant Thing» نوشته دانکن مک‌میلان و جانی دوناهو است که پس از اجرا در کشورهای مختلف، برای نخستین‌بار در ایران روی صحنه می‌رود.

در این نمایش، تماشاگر تنها ناظر اتفاقات روی صحنه نیست و بخشی از ساختار اجرایی اثر بر مشارکت مستقیم مخاطبان استوار شده است. هر شب، یکی از تماشاگران با رضایت و انتخاب خود، وارد روند اجرا می‌شود و بخشی از نقش «بازیگر سوم» را بر عهده می‌گیرد.

این حضور، صرفاً یک دعوت نمادین از مخاطب نیست؛ تماشاگر منتخب در جریان اجرا با بازیگران همراه می‌شود و واکنش، انتخاب و نحوه مواجهه او می‌تواند بخشی از تجربه همان شب را شکل دهد. به همین دلیل، هر اجرای «پلی‌لیست ابی» می‌تواند با حضور بازیگری متفاوت از میان مخاطبان، تجربه‌ای متفاوت از شب پیشین داشته باشد.

ایده مشارکت تماشاگر در این نمایش، در امتداد ساختار اثری است که رابطه میان صحنه و سالن را به یکی از عناصر اصلی روایت تبدیل می‌کند. در «پلی‌لیست ابی»، مخاطب از جایگاه تماشاگر صرف فاصله می‌گیرد و برای دقایقی، به بخشی از جهان نمایش وارد می‌شود.

ابراهیم امینی که پیش از این تجربه‌هایی در زمینه کارگردانی تئاتر داشته است، در این اثر علاوه بر دراماتورژی و کارگردانی، به عنوان بازیگر نیز روی صحنه حضور دارد و روایت نمایش را پیش می‌برد.

«پلی‌لیست ابی» با تهیه‌کنندگی علی حسام‌فر، از دوشنبه ۱۳ مهر در عمارت هما اجرا خواهد شد.

پیش‌فروش بلیت این نمایش از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۸ مهر در سایت تیوال آغاز می‌شود.