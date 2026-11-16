به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال عراق عصر یکشنبه تمرینات خود را در زمین‌های تمرینی مجموعه ورزشی بصره از سر گرفت تا برای دیدار برابر تیم ملی ایران در دومین مسابقه خود در تورنمنت بین‌المللی بصره آماده شود.

فدراسیون فوتبال عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: تیم ملی فوتبال این کشور پس از یک روز استراحت که کادر فنی برای بازیکنان در نظر گرفته بود تمرینات خود را از سر گرفت. این استراحت پس از برگزاری دیدار افتتاحیه برابر لبنان به بازیکنان داده شد تا برای رویارویی با ایران آماده شوند.

تمرینات روز یکشنبه با حضور یونس محمود رئیس فدراسیون فوتبال عراق و کوفند عبدالخالق مسعود دبیرکل این فدراسیون برگزار شد. آنها با حضور در محل تمرین از بازیکنان حمایت کردند و به آنها روحیه دادند.

همچنین از نظر فنی با بازگشت محمد قاسم پس از بهبودی کامل و حضور دوباره او در تمرینات گروهی فهرست بازیکنان تیم ملی عراق تکمیل شد. کادر فنی به سرمربیگری گراهام آرنولد سرمربی استرالیایی این تیم در تمرین روز یکشنبه روی برطرف کردن اشتباهات و اصلاح نقاط ضعف تیم با بررسی جزئیات دیدار برابر لبنان تمرکز کرد. همچنین برنامه‌های تاکتیکی لازم برای مسابقه حساس برابر ایران در آخرین دیدار این تورنمنت مورد بررسی قرار گرفت.

تیم ملی عراق در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها برابر لبنان به تساوی بدون گل رسید، در حالی که تیم ملی ایران موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر فلسطین را شکست دهد.