جدایی آنچلوتی از برزیل منتفی شد/مربی ناکام تا جام جهانی ۲۰۳۰ روی نیمکت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال برزیل با هدایت کارلو آنچلوتی نتوانست انتظارات را در جام جهانی ۲۰۲۶ برآورده کند و با شکست مقابل نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی، از راهیابی به جمع هشت تیم برتر مسابقات بازماند تا پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی، وداعی تلخ و زودهنگام با این رقابت‌ها داشته باشد.

پیش از آغاز جام جهانی، فدراسیون فوتبال برزیل قرارداد همکاری خود با کارلو آنچلوتی را تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ تمدید کرده بود؛ با این حال، پس از حذف سلسائو از رقابت‌ها، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که احتمال پایان همکاری این مربی ایتالیایی با تیم ملی برزیل وجود دارد.

در همین رابطه فابریتزیو رومانو، خبرنگار سرشناس و آگاه به اخبار نقل‌وانتقالات فوتبال، با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرد که فدراسیون فوتبال برزیل و کارلو آنچلوتی همچنان به توافق خود پایبند هستند و این مربی باتجربه به کار خود به عنوان سرمربی تیم ملی برزیل ادامه خواهد داد.

مسئولان فوتبال برزیل تصمیمی برای تغییر در کادر فنی تیم ملی ندارند و آنچلوتی همچنان پروژه خود را برای آماده‌سازی سلسائو با هدف حضور قدرتمند در جام جهانی ۲۰۳۰ دنبال خواهد کرد.