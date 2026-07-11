به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال برزیل و نروژ در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود وایکینگ ها (لقب تیم ملی نروژ) به پایان رسید تا سلسائو (لقب تیم ملی برزیل) خداحافظی زود هنگامی با مسابقات داشته باشد.

رسانه بیلد آلمان به دست نوشته های آلیسون بکر دروازه بان تیم ملی برزیل دست یافته که نشان می دهد در صورت رفتن بازی به ضربات پنالتی او برنامه ویژه ای برای مهار ضربات پنالتی بازیکنان این تیم داشت.

این رسانه در مطلب خود آورده است: این یادداشت‌ها که با دستخطی نامنظم و اصطلاحات کوتاه تخصصی دروازه‌بانی نوشته شده‌اند، نشان می‌دهند تحلیلگران برزیل اطلاعات دقیقی از پنالتی‌زن‌های نروژ جمع‌آوری کرده بودند.

برخلاف روش برخی دروازه‌بان‌ها مانند جردن پیکفورد که پیش از ضربات پنالتی یادداشت‌های مشخصی درباره جهت شیرجه روی بطری آب خود قرار می‌دهد، یادداشت‌های آلیسون بیشتر روی ویژگی‌های تکنیکی هر پنالتی‌زن تمرکز دارد و همیشه مسیر مشخص شیرجه را تعیین نمی‌کند.

در کنار نام بازیکنان نروژ، مشخص شده که آنها با کدام پا ضربه می‌زنند و همچنین نوع اجرای پنالتی آنها بررسی شده است؛ از جمله اینکه بازیکن هنگام دویدن به سمت توپ مکث دارد یا نه، ضربه را با قدرت می‌زند یا با بغل پا، و معمولاً توپ را در چه ارتفاعی ارسال می‌کند.

یکی از نکات جالب این یادداشت‌ها مربوط به ارلینگ هالند است. نام مهاجم منچسترسیتی در این فهرست آمده و او به‌عنوان بازیکنی راست‌پا معرفی شده است، هرچند نامش در برگه اشتباه نوشته شده است. تحلیلگران درباره هالند اشاره کرده‌اند که او پس از دویدن بدون مکث، علاقه دارد ضربه را خلاف جهت بدن خود بزند.

با این حال، پیش‌بینی هالند کار ساده‌ای نیست؛ چرا که این مهاجم از زمان حضور در منچسترسیتی ۳۴ پنالتی برای باشگاه و تیم ملی زده که ۱۷ ضربه به سمت راست و ۱۷ ضربه به سمت چپ دروازه‌بان رفته است و الگوی مشخصی از نظر جهت ضربه ندارد.

در مورد مارتین اودگارد، دیگر ستاره نروژ، تحلیل برزیلی‌ها دقیق‌تر به نظر می‌رسد. طبق این یادداشت‌ها، زمانی که اودگارد با فاصله بیشتری پشت توپ قرار می‌گیرد، بیشتر ضربه را خلاف جهت بدن خود می‌زند و وقتی فاصله‌اش کوتاه‌تر باشد، تمایل بیشتری به زدن ضربه با بغل پا به گوشه مخالف دارد.

این اطلاعات نشان می‌دهد پشت هر ضربه پنالتی در سطح اول فوتبال جهان، ساعت‌ها بررسی و تحلیل آماری انجام می‌شود؛ هرچند در نهایت، یک تصمیم لحظه‌ای، واکنش دروازه‌بان و حتی شانس می‌تواند سرنوشت یک مسابقه را تعیین کند.