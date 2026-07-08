یک اتفاق عجیب در برزیل/ بازگشت اعضای تیم با تنها یک بازیکن!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حذف تیم ملی برزیل از جام جهانی، تنها یک بازیکن از ۲۶ بازیکن این تیم تصمیم گرفته است با پرواز اختصاصی که فدراسیون فوتبال برزیل (CBF) برای بازگشت اعضای تیم تدارک دیده، راهی کشور شود.

سایت شبکه CNN در این رابطه نوشت: دانیلو مدافع راست باشگاه فلامینگو، تنها بازیکنی است که همراه با اعضایی از کادر اجرایی فدراسیون فوتبال برزیل و تیم ملی در بخش‌های بازاریابی، ارتباطات و امنیت، با این پرواز عازم ریودوژانیرو شد.

همچنین لئو نانِتی، دروازه‌بان جوان فلامینگو که در طول جام جهانی همراه تیم بود و به عنوان دروازه‌بان چهارم در تمرینات به تیم کمک می‌کرد، در این پرواز حضور داشت.

سایر بازیکنان تیم ملی برزیل از همان شب یکشنبه (۵ ژوئیه)، پس از شکست ۲ بر صفر مقابل نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی، هتل The Ridge در منطقه بسکینگ ریج ایالت نیوجرسی را ترک کردند.

هر بازیکن این اختیار را داشت که تصمیم بگیرد به برزیل بازگردد، راهی اروپا شود (برای بازیکنانی که در باشگاه‌های اروپایی بازی می‌کنند) یا چند روز دیگر در آمریکا بماند.

برای مثال، نیمار با انتشار تصویری اعلام کرد که در کنار خانواده‌اش در اورلاندو حضور دارد و وینیسیوس جونیور راهی ایبیزا در اسپانیا شده است. همچنین اندریک نیز در حالی دیده شد که در رستورانی در شهر موریس‌تاون حضور داشت.

کارلو آنچلوتی سرمربی تیم ملی برزیل نیز همراه تیم به ریودوژانیرو بازنخواهد گشت. او قرار است چند روز استراحت کند و در ونکوور کانادا، جایی که محل اقامتش است بماند.

قرار است این مربی ایتالیایی در اواخر ماه ژوئیه به برزیل بازگردد تا پروژه جدید خود را برای آماده‌سازی تیم ملی با هدف جام جهانی ۲۰۳۰ آغاز کند؛ رقابت‌هایی که به میزبانی پرتغال، اسپانیا و مراکش برگزار خواهد شد.

در نخستین پنجره فیفادی پیش رو در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، که اکنون به ۱۶ روز افزایش یافته، برزیل دو دیدار دوستانه برنامه‌ریزی کرده است. این تیم در روزهای ۲۵ و ۲۹ سپتامبر در استرالیا به مصاف تیم ملی این کشور خواهد رفت.

فدراسیون فوتبال برزیل همچنین ممکن است یک دیدار دوستانه دیگر را در قاره آسیا برگزار کند.