به گزارش خبرنگار مهر، رونالدینیو ستاره سابق تیم های فوتبال بارسلونا و میلان ماه آینده در دیدار تیم راونا برابر فورلی در لیگ دسته سوم ایتالیا بار دیگر در یک مسابقه رسمی به میدان خواهد رفت.

خبرگزاری رویترز نوشت: باشگاه راونا اعلام کرد رونالدینیو روز ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) در دیدار برابر رقیب محلی خود، فورلی، به فوتبال رقابتی بازمی‌گردد.

این ستاره ۴۶ ساله برزیلی که همراه با تیم ملی کشورش قهرمانی جام جهانی ۲۰۰۲ را تجربه کرد و در سال ۲۰۰۵ توپ طلای فوتبال جهان را به دست آورد، آخرین بار در سال ۲۰۱۵ در یک مسابقه رسمی برای تیم فلومیننزه برزیل به میدان رفت. او در سال ۲۰۱۸ به‌طور رسمی از فوتبال خداحافظی کرد.

باشگاه راونا در ماه ژوئن با رونالدینیو قرارداد امضا کرد و او پس از آن، بخشی از سهام این باشگاه را نیز به دست آورد. مالکیت راونا در اختیار ایگنازیو چیپریانی، دوست رونالدینیو، است.

چیپریانی درباره حضور این ستاره برزیلی در باشگاه گفت که هدف از این اقدام نزدیک‌تر کردن تمام شهر به تیم بوده است.

رونالدینیو هنگام ورود به ایتالیا در ماه اوت بازگشت خود به زمین مسابقه را به‌طور قطعی تأیید نکرده بود، اما احتمال به ثمر رساندن سیصدمین گل دوران حرفه‌ای خود را منتفی ندانست. او تاکنون ۲۹۹ گل به ثمر رسانده است.

رونالدینیو در آن زمان گفته بود: من اینجا هستم تا کمک کنم.

دیدار راونا و فورلی در ورزشگاه برونو بنلی ورزشگاه خانگی راونا برگزار خواهد شد. راونا با کسب ۲۰ امتیاز از ۱۰ مسابقه در گروه دوم سری C ایتالیا، در رده دوم جدول قرار دارد و هشت امتیاز با اسپتزیا، صدرنشین گروه، فاصله دارد.